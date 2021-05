Equipe de France: Benzema démine le terrain avant ses retrouvailles avec Giroud

Dans un entretien à L’Equipe, Karim Benzema évoque son retour en équipe de France, où il n’a "aucune appréhension" à propos de l’accueil qui lui sera réservé à Clairefontaine, notamment à l'occasion de ses retrouvailles avec Olivier Giroud.

Plus de cinq ans et demi après, Karim Benzema s’apprête à revoir le château de Clairefontaine mercredi. L’attaquant du Real Madrid, appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, ne redoute pas ce moment, bien au contraire. "J'ai la chance de jouer avec Raphaël Varane à Madrid et il m'a dit que tout le monde m'attendait, que tout le monde était content, explique-t-il à L’Equipe. Je n'ai aucune appréhension sur mon intégration, je suis sûr que ça va super bien se passer".

"Olive m'a félicité pour mon but, c'était bon esprit"

Sa relation à venir avec Deschamps, mais aussi avec Olivier Giroud, a été beaucoup commenté depuis l’annonce de son grand retour avec les Bleus. Pour cause, l’attaquant merengue avait taclé le buteur des Blues l’année dernière, au moment de sa fameuse comparaison entre la F1 et le karting. Mais le champion du monde 2018 ne semble pas rancunier, à en croire les mots de Benzema.

"Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea, indique-t-il en référence à la demi-finale de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid. On a parlé, tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant". Entre 2011 et 2015, les deux hommes se sont côtoyés en équipe de France et parfois même associés en pointe de l’attaque, sans grande réussite.

Le 19, "les deux numéros que j'aime en un seul"

Au cours de cet entretien, Karim Benzema a aussi évoqué son futur numéro de maillot, le 19, alors qu’il a longtemps porté le 10 avec les Bleus. "Oui, j'avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là, dit-il en référence à Kylian Mbappé, qui porte actuellement le numéro mythique en équipe de France. Je ne me sentais pas de revenir et de dire "donne-moi ton numéro", non surtout pas. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je prends ce qu'il y a".

Finalement, le 19 semble parfaitement convenir à l’ancien Lyonnais, qui l’a déjà porté lorsqu’il évoluait en Ligue 1: "Le 19, c'est celui de mes débuts à Lyon. Et de toute façon, ça fait 10 + 9. Donc voilà, les deux numéros que j'aime en un seul ! (rires) Honnêtement, je suis tellement content de revenir en équipe de France qu'un numéro de maillot, ce n'est rien du tout".