Equipe de France: "en restant, le Graët va salir Deschamps", estime Riolo

Daniel Riolo, éditorialiste et journaliste sur RMC Sport, réagit à la sortie polémique de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, dimanche dans Bartoli Time sur RMC.

L’intervention de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), dans Bartoli Time sur RMC dimanche secoue le foot français. Le dirigeant se retrouve sous le feu des critiques pour ses propos vulgaires sur Zinedine Zidane mais aussi pour sa drôle de manière d’envisager sa succession à la tête de la Fédé à l’issue de son mandat en 2024.

"Il sera désigné assez rapidement, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’habitude de faire n’importe quoi dans le football", a-t-il déclaré alors qu’il répondait à une question sur la future relation entre Didier Deschamps et le prochain président de la FFF. Relancé, Noël Le Graët a confirmé qu’il y aurait bien une élection pour désigner son successeur. "Ce n'est pas une désignation ni un passage de témoin. Mais on peut aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près."

"On est en plein scandale"

La sortie de Le Graët fait bondir Daniel Riolo, éditorialiste et journaliste sur RMC Sport, qui assosie Didier Deschamps à son courroux. "Il (Le Graët) dit: 'on a réfléchi ensemble à la succession", hallucine Riolo. On est en plein scandale et je suis désolé, les deux doivent partir. Il faut que la Fédé soit propre, il faut qu'une bonne fois pour toute on fasse le ménage dans cette Fédé. Il ne pas nous dire avoir réfélechi avec Deschamps pour lui succéder. (...) On ne peut pas dissocier les deux."

Pour lui, la position de Le Graët à la tête de la FFF n’est plus tenable. Il estime d’ailleurs que son sort pourrait être scellé bien avant la fin de son mandat en 2024.

"Il faut vraiment reprendre cette fédé en mains, lance-t-il. Entre les réactions de Mbappé, les politiques qui sont dessus… On sait que Macron a lâché le Graët. Au Qatar, les entrevues ne se sont pas bien passées du tout. Il n’a plus ce soutien politique qu’il avait. Je pense que ce sera fini d’ici la fin du mois et peut-être même cette semaine. C'est en train de chauffer sérieusement, il va falloir plutôt falloir penser à un successeur. Dans l’urgence, c’est Philippe Diallo (vice-président de la FFF qui sera nommé comme le veulent les statuts en cas de départ du président en cours de mandat, ndlr)."

"En restant, il va salir Deschamps, conclut-il. C’est un vrai problème. Il l’a sali et va le plus salir encore plus. Ils vont tout faire pour le pousser."