Equipe de France: le staff assure que le Covid-19 ne circule pas au sein des Bleus

Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman ont été touchés par un virus cette semaine. Au point de ne pas disputer la demi-finale de Coupe du monde 2022 de l'équipe de France face au Maroc (2-0). Mais l'hypothèse Covid-19 n'est pas la bonne selon le staff des Bleus.

L'inquiétude d'un groupe France diminué par le Covid-19 avant la finale de la Coupe du monde 2022, dimanche (16h), face à l'Argentine, semble écartée. Après les absences en demi-finale face au Maroc (2-0) de Dayot Upamecano, Kingsley Coman, toutefois présents sur le banc, et Adrien Rabiot, le doute était permis. D'autant que plusieurs joueurs, journalistes ou suiveurs de ce Mondial ont été malades ces dernières semaines et que le Qatar ne réalise pas de campagne de dépistage lors de cet événement.

Le staff de l'équipe de France parle lui de syndrome viral, de grippe, mais pas de coronavirus. Kingsley Coman n’a pas participé à la séance d’entraînement jeudi soir mais le staff se veut rassurant et pense qu’il sera opérationnel pour la finale. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont participé à la séance avec leurs coéquipiers sans geste barrière. Pas de précautions particulières non plus dans leur camps de base. Le masque n'est pas demandé.

Pas d'inquiétude pour Théo Hernandez

La climatisation, présente un peu partout au Qatar, est désignée comme la raison principale de cette vague de coup de froid. Quelques joueurs ou membre du staff sont enrhumés. Rien de méchant rabâchent tous les proches du groupe France qui indiquent qu'il n’y a qu’à regarder le sourire de Didier Deschamps à l’entraînement pour comprendre qu’il n’y a rien de grave.

Théo Hernandez a lui pris un coup au niveau du genou mercredi soir. Sa situation est surveillée de près même si elle n’inquiète pas le staff pour le moment. D’autres joueurs (Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé) ont des petits bobos sans gravité.

