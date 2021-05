Equipe de France: Lemar blessé avec l’Atlético, inquiètude avant l’Euro

L’Atlético de Madrid a confirmé ce lundi la blessure musculaire de Thomas Lemar. Si aucune date de retour n’a été confirmée, le milieu offensif tricolore risque de manquer plusieurs matchs alors qu’il prétend à jouer l’Euro (du 11 juin au 11 juillet) avec les Bleus de Didier Deschamps.

Régulièrement utilisé par Diego Simeone cette saison en Liga, Thomas Lemar a marqué un but et délivré quatre passes décisives en 27 apparitions. Titulaire ce samedi lors du nul concédé par l’Atlético face au Barça (0-0), le milieu offensif n’a joué que 13 petites minutes avant de se blesser et de quitter la pelouse. Le club madrilène a confirmé lundi que le Français souffrait d’une gêne musculaire à la cuisse gauche.

"Thomas Lemar a dû être remplacé lors de la rencontre disputée ce samedi au Camp Nou et après avoir été examiné, le diagnostic indique qu’il souffre d’une lésion myotendineuse à la cuisse gauche, ont précisé les Colchoneros dans un communiqué. Il reste en attente d’évolution."

Lemar un peu juste pour l’Euro?

Déjà victime d’un pépin musculaire courant avril, et frappé le coronavirus en février, Thomas Lemar a depuis bataillé pour retrouver du rythme et son meilleur niveau. Si aucune durée d’absence n’a été confirmée pour son nouveau pépin physique, la presse espagnole assure déjà que le champion du monde 2018 manquera les deux prochains matchs de l’Atlético face à la Real Sociedad (mercredi) et Osasuna (dimanche).

Au sein de l’actuel leader du championnat d’Espagne, on espère récupérer le Français pour la dernière journée de la saison, le dimanche 23 mai contre Valladolid. Néanmoins, l’indisponibilité de l’ancien joueur de Caen et Monaco pourrait s’étendre à plusieurs semaines de compétition.

De quoi remettre en question sa place dans les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour préparer l’Euro? Pas sûr tant Thomas Lemar avait su gagner sa place dans le onze tricolore lors du dernier rassemblement et des victoires face au Kazakhastan (0-2) et la Bosnie (0-1).

International à 24 reprises, le gaucher va devoir cravacher pour être prêt à temps pour la compétition (11 juin au 11 juillet) et la poule relevée qui attend les Bleus. La France défiera l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal dans le groupe F. Avant cela, Thomas Lemar disposera encore de deux matchs amicaux face au pays de Galles (2 juin) et la Bulgarie (8 juin) pour se tester… et rassurer tout le staff tricolore.