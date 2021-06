Equipe de France: les Bleus déchainés pour l’anniversaire de Lenglet

Le défenseur central de l’équipe de France et du Barça Clément Lenglet fêtait ses 26 ans jeudi à Budapest où les Bleus ont pris leur quartier avant de défier la Hongrie samedi pour leur 2eme match à l’Euro. L’ancien joueur de Nancy a eu droit à un beau gâteau et une belle ovation de ses partenaires.

L’ambiance est toujours au beau fixe chez les Bleus. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil sur la vidéo postée par la FFF jeudi soir. Une journée pas comme les autres pour Clément Lenglet qui fêtait ses 26 ans. Si le défenseur du Barça est l’un des joueurs les plus discrets du groupe de Didier Deschamps pour l'Euro, il a été au centre de l’attention de ses partenaires (à l'exception de Coman) lors du repas à Budapest où l’équipe de France affrontera la Hongrie samedi après-midi (coup d’envoi à 15h). Un poil gêné, il n’a pas échappé à la traditionnelle chanson d’anniversaire qui a accompagné l’arrivée du gâteau.

Lenglet veut des victoires

A sa table, Thuram, Pogba, Benzema, Mbappé, Digne, Dembélé et Varane sont apparus particulièrement chauds, célébrant comme il se doit ce nouveau cap pour le Blaugrana avant que celui-ci ne prenne la parole pour un petit discours. "Je tenais à vous remercier pour ce gâteau et tout ce qu’on est en train de vivre ensemble, a déclaré le Barcelonais. J’espère qu’il y a encore plein de belles choses qui vont arriver avec des victoires et quelque chose de très beau à la clé."

Clément Lenglet compte 12 sélections en équipe de France. Vainqueurs de l’Allemagne 1-0 mardi à Munich, les Bleus tenteront de faire un pas de plus vers les huitièmes de finale de l’Euro samedi contre la Hongrie.