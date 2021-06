Equipe de France: Coman autorisé à quitter la sélection pour assister à la naissance de son enfant

Kingsley Coman a quitté momentanément le groupe tricolore pour rejoindre sa compagne qui vient d'accoucher. Toutes les précautions sanitaires ont été prises.

C’est pour une très bonne raison que Kingsley Coman est absent de l’entraînement des Bleus ce jeudi après-midi. Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps et la Fédération française de football ont autorisé l’ailier du Bayern Munich (25 ans) à rejoindre sa compagne pour assister à la naissance de leur enfant. Toutes les précautions ont été prises, en particulier sur le plan sanitaire.

Les Bleus à Budapest

Tombeurs mardi soir de l'Allemagne (1-0), à Munich, pour leur premier match de l'Euro, les Bleus sont arrivés mercredi à Budapest, où ils affronteront samedi la Hongrie (15h) avec l'objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Ils veulent aussi s'emparer de la première place, synonyme de confrontation face au troisième du groupe A, B ou C. Terminer deuxième promettrait un affrontement contre le premier du groupe D, donc potentiellement l'Angleterre. La troisième place laisserait craindre une opposition face à un favori comme la Belgique.

Coman, lui, a assisté depuis le banc de touche à la victoire autoritaire des Bleus contre l'Allemagne. Seuls Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé sont entrés en fin de match pour faire souffler Karim Benzema et Adrien Rabiot. Cette saison, Coman a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern (8 buts, 15 passes décisives). Et il est donc aujourd'hui l'homme le plus heureux au monde puisque sa compagne a accouché ce jeudi. A noter qu'il sera de retour pour affronter la Hongrie samedi.