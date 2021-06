Equipe de France: les Bleus sont arrivés à Nice (où ils ont salué le public de loin)

Les joueurs et le staff de l’équipe de France ont rejoint Nice, ce mardi à la veille de leur premier match de préparation à l’Euro face au pays de Galles (mercredi, 21h). Ils ont été accueillis par des fans qu’ils ont salués de loin, par précaution.

Les joueurs de l’équipe de France ont quitté Clairefontaine, ce mardi une semaine après leur arrivée au centre technique national. Ils ont pris la direction de Nice, où ils sont arrivés en fin de matinée à la veille de disputer leur premier match de qualification à l’Euro, contre le pays de Galles (mercredi, 21h).

Aucun risque pris avec les spectateurs

Comme à leur habitude quand ils rallient la ville azuréenne, les Bleus sont descendus à l’hôtel Radison Blu et sont arrivés sur place vers 12h. Une quinzaine de supporters étaient présents pour les accueillir. Impossible pour eux d’approcher les Bleus pour des raisons sanitaires. Aucun risque ne veut être pris du côté du staff tricolore alors qu’un test positif pour un joueur compromettrait sa participation à l’Euro. Le dispositif de sécurité avait d’ailleurs était élargi.

Les supporters ont dû se contenter de quelques signes de mains. Certains attendront devant l’hôtel toute la journée en attente le départ des champions du monde pour leur entraînement prévu à 18h. Avant cela, le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris se présenteront pour la traditionnelle conférence de presse de veille de match. L’occasion pour le gardien d’évoquer son 100e capitanat prévu mercredi sur ses terres niçoises, où il est né, a grandi et effectué ses premiers pas de footballeur.

Des retrouvailles particulières pour Benzema avec Nice

Ce voyage dans la Préfecture des Alpes-Maritimes revêt également une saveur particulière pour Karim Benzema puisqu’il avait fêté sa 81e et dernière sélection à l’Allianz Riviera, le 8 octobre 2015 lors d’un match amical face à l’Arménie (4-0). Ce soir-là, il avait inscrit un doublé pour ses derniers buts en sélection avant d’en être écarté pendant plus de cinq ans et demi. C’est ici qu’il reprendra la fil la maillot bleu.