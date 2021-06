Equipe de France: Le Graët a donné l'objectif minimum aux joueurs

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), a rendu visite aux joueurs de l’équipe de France dimanche en leur fixant comme objectif d’atteindre les demi-finales de l’Euro.

Noël Le Graët avait rendez-vous à Clairefontaine dimanche pour rencontrer et encourager l’équipe de France avant l’Euro, comme le veut la tradition. Mais le président de la Fédération française de football (FFF) ne s’est pas seulement déplacé par courtoisie. Il a aussi fixé les objectifs aux troupes de Didier Deschamps. Ils sont élevés mais dans la même lignée que ceux visés lors de la Coupe du monde 2018: atteindre les demi-finales au minimum.

Lors de son passage au centre technique national, Le Graët a longuement discuté avec Didier Deschamps, le sélectionneur, mais aussi avec le capitaine Hugo Lloris et Karim Benzema, le grand revenant. Le dirigeant a souvent rappelé son admiration pour la star du Real Madrid, qui l’a parfois secoué en retour. Il a ensuite dîné avec les joueurs et le staff en leur rappelant leur mission.

"Ce n’est jamais gagné, vous savez bien"

"Quand on lit la presse, on a déjà gagné, aurait-il déclaré selon L’Equipe. Ce n’est jamais gagné, vous savez bien. Vous êtes une équipe de très, très haut niveau. La France doit être au minimum dans le dernier carré, on ne peut pas imaginer autre chose. Et on ne peut pas se contenter de bien jouer contre l’Allemagne ou le Portugal. Mais vous êtes pires que moi. La gagne, vous l’avez au fond de vous-mêmes." Ce sera de nouveau l’objectif suprême.

"Quand une équipe atteint le dernier carré, c’est qu’elle a réussi sa compétition, confiait Le Graët au Parisien la semaine dernière. Après, on sait que la suite, cela tient à rien. Rappelez-vous 2016 et le tir de Gignac en finale de l’Euro. À quelques centimètres près, nous sommes champions d’Europe."

Il n’aurait pas abordé la question des primes, réglée depuis la Coupe du monde 2014 sur un schéma immuable, depuis: les joueurs touchent 30% de l’enveloppe versée par l’UEFA aux Fédérations pour la compétition s'ils parviennent a minima à sortir des poules.