Equipe de France: les Bleus toujours à la recherche d'un diffuseur pour leur prochain match

Si aucun diffuseur n'avait acquis à l'automne dernier les droits télévisés pour les matchs de l'équipe de France sur la période 2022-2028, en dehors des rencontres de l'Euro et de la Coupe du monde, des négociations de gré à gré se sont ouvertes depuis. Mais la situation demeure toujours floue pour les Bleus.

En dehors des matchs de l'Euro et de la Coupe du monde, TF1 diffusera-t-elle ce mardi soir son dernier match de l'équipe de France avant 2028? La rencontre à Lille ce soir face à l'Afrique du Sud est la dernière du contrat en cours liant les Bleus à TF1 et M6. L'appel d'offres pour la période 2022-2028 n'a pas trouvé preneur à l'automne dernier et la sélection de Didier Deschamps, bien que championne du monde, peine à séduire.

Mais la recherche d'un ou plusieurs partenaires se poursuit en coulisses. La procédure est centralisée par l'UEFA et son agence de marketing CAA Eleven. Mais pour remporter la mise, le(s) acquéreur(s) devront se montrer bien plus généreux. La première procédure avait généré une proposition de 2 millions d'euros par match des Bleus. Bien loin des 3,5 millions versés jusqu'à aujourd'hui.

TF1 et M6 pourraient jouer la montre

Des négociations de gré à gré se sont ouvertes depuis. Mais elles interviennent en plein rapprochement entre les groupes TF1 et M6, qui sont engagés dans un projet de fusion à horizon 2023. Une situation qui a de quoi inquiéter la Fédération Française de Football (FFF). A cela s'ajoutent les changements de propriétaires des canaux de la TNT. "Je trouve un peu dommage que l'une des premières mesures d'économie dans le rapprochement à venir entre les deux groupes soit de proposer une somme moins importante qu'auparavant", regrettait Noël Le Graët fin novembre, avant de promettre ces derniers jours des avancées "à la fin du mois de mars" dans une interview à Ouest-France.

Pour définitivement sortir de cette impasse, la FFF envisagerait de demander de l'aide à l'Etat. En l'absence de concurrent, le binôme TF1-M6 pourrait jouer la montre jusqu'au mois de juin, période de la clôture des négociations. Et où l'équipe de France devra disputer des matchs comptant pour la Ligue des Nations. Pour l'heure donc, aucun diffuseur n'a été trouvé pour ces rencontres. De son côté, la chaîne l'Equipe va tout faire pour conserver son lot avec notamment les "Qualifiers".

"L'absence de concurrence liée à une fusion, cela n'aide pas. Cela a un impact. Mais aujourd'hui, il y a toujours des discussions. L'inquiétude de la FFF est totalement entendable, mais il y aura toujours des solutions. On n'est donc pas obligé de vendre tous les matchs d'un coup. On sait que l'on a aussi jusqu'à la veille du premier match pour prendre une décision. Mais pour l'instant, on ne peut pas concevoir que l'équipe de France de football soit moins rémunérée que celle de rugby," confie une source proche du dossier.

Pour rappel, les droits de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont été attribués à TF1 et beIN Sports. Pour le reste, la FFF a récupéré 33,6 millions d'euros de droits TV pour l'équipe de France en 2020/21. Considérées comme des évènements "d'importance majeure", les rencontres des Bleus sont réservées aux chaînes en clair, même si un co-diffuseur payant reste envisageable tant qu'un acteur gratuit diffuse tous les matches.