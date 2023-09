Equipe de France: les chaudes retrouvailles entre Deschamps et Henry à Clairefontaine

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, et Thierry Henry, récemment nommé chez les Espoirs, se sont donnés une chaude accolade lundi pour leurs retrouvailles à Clairefontaine plus de vingt ans après avoir écrit ensemble l’histoire des Bleus.

Des larges sourires, une chaude embrassade et du chambrage. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, a accueilli avec éclat un grand revenant à Clairefontaine lundi: Thierry Henry, nommé sur le banc des Espoirs en août. Les deux hommes, sacrés champions du monde 1998 puis champion d’Europe en 2000 avec les Bleus, se sont retrouvés en bas des marches du "château", surnom donné à la résidence des internationaux français. Par pudeur, selon Henry, qui estime que son statut actuel ne l’autorise pas à y entrer malgré son glorieux passé de joueur.

"Si tu es en équipe A, tu vas au château, point barre donc je ne suis pas allé au château"

"Bizarre, a-t-il lancé pour qualifier son retour à Clairefontaine. Beaucoup d’émotions, d’histoires, de choses qui reviennent. Là on va retourner sur la mini plaine avec l’équipe pour s'entraîner, que du bonheur. Si tu es en équipe A, tu vas au château, point barre donc je ne suis pas allé au château. C’est le respect que j’ai."

"J’ai vu DD tout à l’heure, j’ai attendu sur les marches. C’est normal, il n’y a pas d’étoiles au-dessus de mon coq."

"Quand je dis que j’ai grandi ici, c’est que c’est vrai. Je suis repassé devant le bâtiment de l’INF. Je me suis arrêté, j’ai regardé, j’ai pensé et je suis reparti."

Deschamps et Henry sont désormais amenés à collaborer dans leurs habits de techniciens. Lors de sa présentation à la presse la semaine dernière, Henry avait d’ailleurs insisté sur l’importance des discussions entre les deux staffs, notamment au moment où Deschamps lorgne un joueur des Espoirs. "Le patron, c’est Didier", avait-il lancé.

Henry a dirigé sa première séance d’entraînement sous les regards de très nombreux journalistes, mais aussi d’Antoine Griezmann et Olivier Giroud, passés en voisins après la fin de leur séance. "Titi" a encore pu mesurer l’incroyable engouement qu’il suscite en conférence de presse, dans un auditorium bien rempli.

"J’essaie de contrôler ce que je peux, a-t-il déclaré. Le reste ne dépend pas de moi. Je vois bien, moi-même j’ai joué en espoir, je sais qu’il n’y a pas autant de monde d'habitude pour une conf espoir. Tant mieux pour l’équipe aussi. Ça fait plaisir de vous voir ici, et qu’il y ait du monde au stade, enfin j'espère. Plus de 10.000 au stade (à Nancy, jeudi pour le match amical face au Danemark, 21h, ndlr) on m’a dit, c’est mieux quand même."