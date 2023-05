Equipe de France: Deschamps dévoilera sa liste pour le rassemblement de juin le 31 mai, un mercredi

Selon nos informations, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus le mercredi 31 mai. L'équipe de France affrontera Gibraltar et la Grèce dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

La date de la prochaine prise de parole de Didier Deschamps est connue. Selon nos informations, le sélectionneur de l'équipe de France va dévoiler sa prochaine liste le mercredi 31 mai prochain, et non jeudi 1er ou jeudi 8 juin comme attendu. Les Bleus vont affronter Gibraltar le 16 juin à Faro et la Grèce le 19 juin au stade de France. Deux rencontres comptant pour les qualifications pour l'Euro 2024.

L'annonce de la liste est avancée en raison du calendrier très particulier cette saison. Les championnats allemand et anglais se terminant le week end du 27 mai, les joueurs qui n'ont plus de match seront donc fixés le 31 mai et pourront partir en vacances s'ils ne sont pas appelés. Les championnats de Ligue 1, la Liga et la Serie A se terminent le week-end du 3 juin.

Les prochains matchs des Bleus délocalisés

Après deux succès face aux Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0), les coéquipiers de Kylian Mbappé sont en tête de leur groupe avant le prochain rassemblement. Après le match face à la Grèce, les Bleus entameront un tour des stades lors de la saison 2023-2024. En raison des travaux au Stade de France liés aux Jeux olympiques, les hommes de Didier Deschamps joueront au Stade de France le 18 novembre 2023 contre Gibraltar. Un match qui compte pour les qualifications à l’Euro 2024. Avant cela, les Bleus retrouveront le Parc des Princes le 7 septembre pour affronter l’Irlande.

Puis en mars 2024, des déplacements au Groupa Stadium (Lyon) et au Vélodrome (Marseille) attendront les Bleus. Au mois de juin, le Matmut Atlantique (Bordeaux) et le stade Saint-Symphorien (Metz) viendront conclure ce tour de France.