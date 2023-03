Equipe de France: pas de retraite pour Giroud, qui veut aller à l'Euro 2024 et endosser un rôle de "grand frère"

S'il a déjà expliqué sa volonté de continuer en équipe de France, Olivier Giroud a parlé ce dimanche de son objectif de pousser jusqu'à l'Euro 2024. L'attaquant des Bleus aurait alors 37 ans.

Là où plusieurs cadres de l'équipe de France ont annoncé leur retraite internationale à l'issue de la dernière Coupe du monde, Olivier Giroud souhaite continuer. Dans un entretien pour Focus dimanche sur RTL, l'attaquant de l'AC Milan a même confié qu'il compte participer à l'Euro 2024.

"Essayer d'être une sorte de grand frère"

Si Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ne seront pas convoqués pour le prochain rassemblement des Bleus, Olivier Giroud postule encore. "Ce maillot bleu est très important pour moi, a confié le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé avec l'équipe de France. Maintenant, ce n'est pas fini: j'ai encore la motivation et la détermination pour apporter ma pierre à l'édifice et essayer d'être une sorte de grand frère pour toute cette génération et la nouvelle qui arrive."

Le 16 mars prochain, Didier Deschamps annoncera son premier groupe post-Coupe du monde, en vue des premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024, respectivement face aux Pays-Bas le 24 mars et l'Irlande le 27. "Je suis encore là, à la disposition du sélectionneur pour essayer de rendre fier les Français et prendre un maximum de plaisir", a ajouté le joueur de 36 ans.

"J'ai l'ambition d'aller jusqu'à l'Euro 2024"

Forfait pour le Mondial au Qatar, Karim Benzema ne reviendra pas non plus en équipe de France, lui qui a annoncé également sa retraite internationale. De quoi laisser de la place à Olivier Giroud, champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2021, qui a encore un objectif en tête pour terminer son histoire avec les Bleus.

"L'Euro 2024 est dans un coin de ma tête, a lâché Giroud, présent en 2016 lors de la compétition perdue à domicile. Il faudra continuer d'être en bonne forme, surtout être compétitif pour être appelé. Bien sûr, j'ai l'ambition d'aller jusque là si je continue avec l'équipe de France."

Avec 120 sélections au compteur, Olivier Giroud est actuellement le quatrième le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, à trois unités de Thierry Henry. Le record a été fixé à 145 matchs par Hugo Lloris, là où Olivier Giroud détient lui le record du nombre de buts (53), qu'il souhaite donc encore améliorer ces prochains mois.