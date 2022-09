Equipe de France: une mauvaise nouvelle pour les qualifs de l’Euro 2024

La défaite de l’équipe de France au Danemark (2-0) dimanche en clôture de la Ligue des nations impactera les qualifications du prochain Euro 2024 puisque les Bleus ne seront pas têtes de série au tirage au sort.

Une toute petite éclaircie a percé la soirée de l’équipe de France, dimanche. Malgré leur défaite au Danemark (2-0), les Bleus se sont maintenus en Ligue A de la Ligue des nations en profitant de la victoire de la Croatie en Autriche (1-3). Et c’est la seule bonne nouvelle de la soirée pour les hommes de Didier Deschamps, hors du coup pour leur dernier match avant la Coupe du monde. Et ce n’est pas tout: ce résultat impactera aussi le tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne. Celui-ci aura lieu le dimanche 9 octobre prochaine à Francfort et se basera sur le classement final des équipes en phase de poule de la Ligue des nations.

La France déjà hors du Top 10

Les pensionnaires de la Ligue A seront classées de 1 à 16, selon leur nombre de points, avec un statut de tête de série pour les dix meilleurs. Or, les Bleus sont d’ores et déjà assurés de ne pas figurer dans ce Top 10. Avant même les derniers matchs des autres groupes prévus ce lundi et mardi, la France ne compte pour l’instant que le 12e total de points. Elle sera donc dans le chapeau 2.

Le chapeau 1 comprendra les quatre qualifiés pour le Final Four (les quatre premiers de chaque groupe) et les six équipes suivantes au plus grand nombre de points.

Les Pays-Bas (16 points), la Croatie (13), le Danemark (12), le Portugal (10, un match en moins), la Belgique (10), la Hongrie (10, un match en moins), l’Espagne (8, un match en moins), l’Italie (8, un match en moins), la Pologne (7), la Suisse (6, un match en moins) et l’Allemagne (6, un match en moins) comptent ainsi plus de points que les Bleus et seront des adversaires potentiels même si la liste définitive sera connue mardi soir (la République tchèque peut encore se glisser dans le Top 10).

Au total, 53 équipe seront réparties dans dix groupes lors de ses qualifications: sept de cinq équipes, et trois de six équipes. Le vainqueur et la deuxième de chaque groupe seront qualifiés pour l’Euro 2024 alors que les trois derniers billets seront attribués lors de barrages en mars 2024 (l’Allemagne est directement qualifiée).