Equipe de France: Lloris raconte la réunion sur les droits d’image

A la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France en Ligue des nations face au Danemark vendredi au Stade de France, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, est revenu sur la réunion entre les cadres et le président de la FFF, Noël Le Graët, au sujet des droits d’image.

Un dossier épineux en passe d’être résolu… Depuis le boycott des opérations marketing avec les Bleus de Kylian Mbappé, le sujet des droits d’image fut d’abord source de tension avec la FFF avant de devenir un sujet de discussions ces dernières semaines. Désireux de régler ce problème, Noël Le Graët a profité du rassemblement de l’équipe de France pour rencontrer cinq cadres tricolores mercredi à Clairefontaine : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, N’Golo Kanté, Raphaël Varane et bien sûr le capitaine Hugo Lloris. Selon nos informations, cette réunion a été jugée franche et positive. Les deux parties vont désormais avancer pour trouver un accord avant le mois de septembre, où doit se dérouler la prochaine opération marketing des champions du monde.

"Ça a fait un peu trop de bruit à mon sens"

"Ça s'est très bien passé, a confirmé le gardien de but Hugo Lloris, jeudi en conférence de presse. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, un peu trop à mon sens pour des choses assez simples. Mais je crois que depuis des années les joueurs ont toujours montré beaucoup de respect pour les partenaires, notamment lors des opérations marketing. Ce sera le cas encore en septembre. Il y avait certainement des petits ajustements à faire. C’est dans ce sens que nos discussions étaient tournées. Le président a toujours eu du respect pour les joueurs. Les choses évolueront positivement, il n’y a pas de souci."

Les joueurs ont toujours les mêmes demandes. Ils veulent être consultés, avoir un droit de regard sur ce qu’ils font, en adéquation avec leurs sponsors personnels et avec ce qu’ils pensent et l’image qu’ils souhaitent renvoyer. Les différentes parties assurent que la partie financière n’est pas un problème actuellement. Il y aura une réécriture et de nouvelles signatures de la convention de 2010.