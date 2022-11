Equipe de France: Jonathan Clauss a très mal vécu sa non convocation

Victime du changement de système de jeu voulu par Didier Deschamps, Jonathan Clauss n'a pas été retenu dans la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une grosse déception pour le joueur de l’OM, qui ne s’y attendait pas.

Jonathan Clauss a extrêmement mal vécu le fait de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar. Le joueur de l’OM ne s’y attendait pas et avait bon espoir d’être dans la liste ces derniers jours.

Il a véritablement commencé à douter les dernières 24h avant l’annonce quand certains médias ont expliqué que sa présence était incertaine. Un reportage était même prévu à ses côtés au moment de l’officialisation de la liste par le sélectionneur, reportage qui a été annulé mercredi matin ce qui a forcément fait grandement douter l’ancien Lensois.

Victime du changement de système

Selon nos informations, personne n’a appelé Clauss en amont pour le prévenir qu’il n’était pas retenu. Le staff des Bleus fonctionne souvent ainsi et n’a pas voulu faire d’exception même si Didier Deschamps et ses adjoints savaient que Clauss faisait partie des joueurs qui risquaient d’être très attristés et abattus par cette décision.

Au sein de son entourage et dans le club olympien, on reconnaît que Clauss a pris un vrai coup au moral. Ses proches l’entourent au mieux et essayent de lui faire comprendre qu’il est victime du changement de système de jeu opéré par Deschamps qui va opter pour une défense à quatre.

Comme Igor Tudor en conférence de presse, les coéquipiers de Clauss l’ont encouragé à se concentrer sur l’OM pour rebondir et par ses performances prouver qu’il avait le niveau pour cette coupe du monde. La thérapie passera par le terrain, dès dimanche à Monaco en Ligue 1.