Equipe de France: Mbappé remercie Le Graët "pour ce qu'il a fait", mais tourne la page de son mandat

Nommé nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé tenait ce jeudi sa première conférence de presse dans sa nouvelle mission. Il s'est notamment exprimé sur le cas Noël Le Graët.

Il ne compte pas changer. Choisi par Didier Deschamps pour être le nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n'a pas prévu de revoir sa communication avec ce nouveau rôle. Son style restera le même : franc et direct. Pas question pour lui d'arrondir les angles ou d'enchaîner les discours lisses. C'est ce qu'il a fait comprendre ce jeudi pour sa première conférence de presse depuis qu'il a officiellement pris la suite de Hugo Lloris.

"Pourquoi voulez-vous que ça change ? Chacun est capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo (Lloris), Hugo n'est pas comme moi. Chaque capitaine est différent. Je ne pense pas que le coach (Didier Deschamps) m'a mis capitaine en se disant que j'allais faire exactement comme Hugo. Ou peut-être que je me trompe", a-t-il confié dans un grand sourire face aux médias.

"Il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France"

Dans ses prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux, l'attaquant parisien de 24 ans n'hésite jamais à dire le fond de sa pensée. Comme le 8 janvier dernier lorsqu'il était monté au créneau pour défendre Zinedine Zidane, qui venait d'être critiqué par Noël Le Graët sur l'antenne de RMC. Son tweet avait déclenché une tempête médiatique. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il répliquait avec force après des propos du dirigeant breton, qui n'est aujourd'hui plus le président de la FFF. Après 11 ans de mandat à la tête du football français, ce dernier a fini par lâcher son poste fin férier après plusieurs mois de turbulences, marqués par des accusations de harcèlement et une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

"Je sais que mes paroles font grand bruit. C'est aussi pour ça que je me suis exprimé. Je ne pense rien après, il a démissionné. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait parce qu'il n’a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France et de la Fédération française de football", a commenté Mbappé ce jeudi. Des remerciements, donc, mais surtout une façon de tourner la page Le Graët et d'entamer un nouveau chapitre.