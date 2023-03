Equipe de France: "La défense à trois n’est plus une option prioritaire", confirme Deschamps

Quelques mois après avoir annoncé le retour de la défense à quatre pour la Coupe du monde, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a confirmé que cette option serait le nouveau socle de sa philosophie.

La Coupe du monde a visiblement tracé un chemin clair dans l’esprit de Didier Deschamps. La structure de sa liste constituée pour le Mondial était faite pour une défense à quatre, et le sélectionneur n’avait pas tardé à confirmer ses intentions avant le début de la compétition. Il semblerait que les matchs disputés au Qatar aient accentué cette nouvelle tendance.

Fini les bouleversements tactiques, le patron des Bleus entend fixer un cap, et cela passera par une défense à quatre. "La défense à trois n’est plus une option prioritaire", confie ce mercredi Didier Deschamps dans une interview accordée à la presse régionale, à la veille du match de rentrée des Bleus face aux Pays-Bas, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

Un système plus "rationnel"

Didier Deschamps ne nie pas que le système défensif à trois a beaucoup apporté sur le plan offensif au sortir de l’Euro où les Bleus auront payé les atermoiements tactiques de leur sélectionneur, mais les axes d’amélioration en matière d’équilibre défensif ont finalement poussé Didier Deschamps à remiser cette option au placard.

"L'objectif reste d’être plus dangereux pour l’adversaire et de garder une solidité défensive intéressante. Le système à quatre reste une bonne option, appuie-t-il. Je ne veux pas changer pour changer. Pendant la Coupe du monde, on avait de meilleurs équilibres. Après, tout dépend de l’adversaire. Je ne veux pas être dépendant d’un système. Il faut qu’on arrive à avoir quelque chose qui soit le plus rationnel par rapport à l’adversaire, sans pour autant perdre la qualité, le potentiel de pouvoir être dangereux."

La défense à trois pourrait être revue en fonction de l’adversaire, mais la structure de la liste et la nouvelle absence de Jonathan Clauss, qui a pâti de ce revirement tactique avant la Coupe du monde - à laquelle il pensait participer - ne plaide pas en sa faveur.