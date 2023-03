Equipe de France: nouveau capitaine des Bleus, Mbappé révèle ce qu'il a dit à Griezmann

Choisi par Didier Deschamps pour être le nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé était en conférence de presse ce jeudi. La première pour lui dans ce nouveau rôle. Il en a profité pour adresser un message à Antoine Griezmann, "déçu" de ne pas avoir hérité du brassard.

Le moment était forcément très attendu. A la veille d'affronter les Pays-Bas (vendredi 20h45) pour le début des qualifications de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a tenu ce jeudi sa première conférence de presse en tant que nouveau capitaine de l'équipe de France. Pour ses premiers mots dans ce nouveau rôle, l'attaquant parisien est apparu à l'aise, comme à son habitude.

>> EN DIRECT - Toutes les infos sur l'équipe de France

"Un bon capitaine c'est quelqu'un tourné vers l'équipe, rassembleur, fédérateur et capable d'emmener quelqu'un dans son sillage. Un capitaine c'est en fonction de la personnalité de chacun. Je veux être tourné vers les autres, laisser la possibilité aux autres de s'exprimer", a-t-il commencé. Avant de répondre aux questions sur Antoine Griezmann. Comme expliqué par RMC Sport, les deux hommes ont échangé après la décision de Deschamps de confier le brassard à Mbappé.

"Je ne suis pas son supérieur hiérarchique"

"J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et franchement c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend, a souligné l'ancien Monégasque. Je lui ai dit que j'aurais peut-être eu la même réaction à sa place. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. C'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps."

Et d'ajouter : "Ce que je lui ai dit, c'est que moi lorsque je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. Il est arrivé en équipe de France quand j'étais au centre de formation. Il est estimé, aimé de tout le groupe. Ce ne serait dommage de ne pas profiter de son expérience et de sa joie de vivre. Bien sûr, on va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et mondial. Ce ne sera pas moi devant et lui derrière. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m'asseois et j'écoute."

Qui pourrait alors l'accompagner lui et Griezmann dans le leadership de ces Bleus ? "Il ne faut fermer la porte à personne, a répondu Mbappé. Il y a parfois des leaders naturels, des joueurs qui veulent parler. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe, l'équipe de France n'appartient à personne." Le message est passé.