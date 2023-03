Equipe de France: "On est en retard papa", la vidéo très drôle de Lilian Thuram qui emmène Marcus et Khéphren à Clairefontaine

Lilian Thuram a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on le voit dire au revoir à ses fils, Marcus et Khéphren, avant leur départ à Clairefontaine. Le tout à la manière d'un père qui salue ses enfants avant leur premier jour d'école.

C’est le moment somme toute banal où un papa dit au revoir à ses deux enfants. Mais il revêt tout de suite un caractère unique quand il s’agit de Lilian Thuram qui vient saluer ses deux fils… avant leur départ en équipe de France.

Ce lundi, Marcus et Khéphren Thuram sont arrivés à Clairefontaine pour le rassemblement avec les Bleus et leur première convocation simultanée sous le maillot frappé du coq. Lilian, champion du monde 1998, ne pouvait pas manquer ce moment et les a accompagnés.

"Regarde papa ! Coucou !"

"Hey Marcus, regarde papa. ! Coucou !", lance, taquin, Lilian Thuram à ses deux fils. "On est en retard papa", lui rétorque Marcus pendant que Képhren prend le soin de remonter la vitre.

"Quand tu veux profiter un peu plus de tes enfants, mais qu’ils sont concentrés sur autre chose…et pas sur toi, a écrit Lilian Thuram en postant la vidéo.. Papa ému en ce grand jour pour eux. Moment surréaliste."