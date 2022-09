Affaire Pogba: Ettori dénonce le clan Pogba, qui n'a "jamais tenu" ses engagements à Tours

Invité de BFMTV ce vendredi, Jean-Marc Ettori, le président du Tours FC, a confirmé que le clan Pogba n'avait jamais tenu ses engagements lors de la signature de Mathias, lors de la saison 2018-2019.

Le passage de Mathias Pogba au Tours FC a certes été rapide (cinq matchs lors de la saison 2018-2019), mais Jean-Marc Ettori a été marqué par l'expérience vécue avec le frère aîné de Paul. Quelques jours après avoir utilisé le mot "gang" pour définir la famille Pogba, le président du Tours FC est revenu sur BFMTV sur l'arrivée rocambolesque de l'international guinéen.

"Je n'ai jamais eu affaire à Paul Pogba de ma vie. Le problème de Paul Pogba, c'est son entourage, sa maman, son frère et son agent, la personne qui dit le représenter, Gaël Mahé. Nous étions descendus de Ligue 2 en National 1 et nous avions perdu beaucoup d'argent, notamment en droits TV, se souvient Ettori. Un supporter de longue date du Tours FC est venu me voir pour proposer un contrat à Mathias Pogba. Nous n'avions pas besoin de lui au vu de ses piètres résultats antérieurs. La réponse fût immédiate, c'est non. L'agent de Paul Pogba, Gaël Mahé, m'a dit: 'Paul Pogba aimerait que vous preniez son frère'. Mais on n'avait pas les moyens pour quelqu'un qui n'est pas au bon niveau. J'ai dit que ce n'est pas grave, Paul Pogba paiera une partie de son salaire, de tout ce qu'il coûtera."

Des engagements "jamais tenus"

Jean-Marc Ettori estime que le clan Pogba n'a jamais tenu parole après l'arrivée de Mathias au TFC. "Nous avons donc rédigé ensemble une convention. Les engagements, qui devaient s'étaler sur un paiement en quatre fois, dont le premier quinze jours après la signature du contrat, n'ont jamais été tenus. Malgré les relances, les coups de téléphone, la famille Pogba n'a jamais honoré la moindre facture que nous lui avons envoyé."

Le président de Tours assume pleinement l'utilisation du mot "gang", "la traduction française d'organisation" pour qualifier l'entourage de Paul Pogba. Dans les colonnes du Figaro, Jean-Marc Ettori expliquait notamment que la mère de Paul, Mathias et Florentin (le troisième frère, jumeau de Mathias), Yeo Moriba, était "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non". La maman des trois footballeurs a été entendue par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête ouverte du chef d’extorsion en bande organisée et tentative d’extorsion. Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).