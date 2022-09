Atlético: la petite phrase de Simeone qui n’augure rien de bon pour Griezmann

Au cœur d’un bras de fer économique entre le Barça et l’Atlético, Antoine Griezmann doit se contenter d’entrées en fin de match depuis le début de la saison. Et, à en croire une déclaration de Diego Simeone ce vendredi en conférence de presse, cette situation risque de ne pas s’améliorer.

En Espagne comme dans tous les autres grands championnats européens, le mercato est clos depuis ce jeudi soir. Et, alors que le fameux "jour le plus long" est passé, Antoine Griezmann est toujours un joueur de l’Atlético de Madrid, où il doit se contenter d’entrées en jeu dans la dernière demi-heure depuis le début de la saison.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Le champion du monde 2018 est au centre d’un bras de fer économique entre le Barça, avec qui il est sous contrat, et l’Atlético, où il est prêté. Si le Français dispute plus de la moitié des matchs des Colchoneros (avec au moins 45 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée et l’Atlético devra verser 40 millions au Barça, ce que le club espagnol, qui cherche à faire des économies, ne veut pas.

Simeone: "Ils me connaissent depuis dix ans..."

Par conséquent, Diego Simeone fait en sorte que son attaquant ne dispute jamais plus de 45 minutes de jeu. Une situation délicate qui ne risque pas de s’améliorer, à en croire les déclarations du coach madrilène en conférence de presse ce vendredi: "Ils me connaissent depuis dix ans, je suis un homme de club et je le serai toujours."

Si on lit entre les lignes, on comprend que Simeone entend bien rester sur sa ligne de conduite en respectant les consignes de ses dirigeants. Pour les semaines à venir, il faut donc s’attendre à voir Griezmann se contenter d’un rôle de supersub, ce qui peut inquiéter le staff de Didier Deschamps, à deux mois et demi de la Coupe du monde au Qatar. Seul point positif: l’ancien de la Real Sociedad continue de se montrer décisif, puisqu’il a déjà inscrit deux buts en seulement 85 minutes de temps de jeu cumulé sur les trois premières journées de Liga.