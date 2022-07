Equipe de France: Pogba pourrait ne revenir qu’en 2023 et manquer le Mondial

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaiterait que Paul Pogba (29 ans) se fasse opérer du genou droit, touché à l’entraînement, lundi. Cela l’éloignerait des terrains pendant quatre mois et lui ferait manquer la Coupe du monde avec la France.

Trois jours après avoir quitté l’entraînement pour une blessure au genou droit, l’inquiétude monte autour de Paul Pogba (29 ans). La Juventus n’a pas encore communiqué sur la durée de l’absence du Français mais celle-ci pourrait faire craindre le pire à l’équipe de France. Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien pousserait que son milieu de terrain se fasse opérer et considérerait cette option comme le chemin le plus court et le plus sûr. Il serait aussi le plus impactant pour les Bleus.

Selon le quotidien italien, un passage sur la table d’opération ferait manquer quatre mois de compétition à l’ancien joueur de Manchester United, qui ne ferait pas son retour avant 2023. Cela signifierait qu’il manquerait la Coupe du monde avec l’équipe de France au Qatar entre le 21 novembre et 18 décembre. Ce qui serait un gros coup dur pour le principal intéressé, sacré en 2018, et Didier Deschamps qui en a fait un leader de son groupe, même quand les choses se passaient moins bien en club.

Pogba n'a plus joué avec la France depuis mars 2022

Rien n’a encore filtré sur la nature de la blessure de "La Pioche" et plusieurs durées d’absence ont émergé dans la presse (un mois, deux mois, quatre mois…) ces derniers jours. L’équipe est actuellement aux Etats-Unis pour son stage de pré-saison où elle a affronté le Barça (2-2), le club mexicain des Chivas (2-0) et doit encore défier le Real Madrid dimanche.

Pogba a effectué son grand retour au club cet été six ans après l’avoir quitté pour la Juventus Turin et a même retrouvé son numéro 10. Le milieu de terrain n’a plus joué en sélection depuis le mois de mars dernier. Il a manqué le dernier rassemblement en juin dernier en raison d’une blessure au mollet.