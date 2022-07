Juventus: quelle durée d'indisponibilité pour Pogba après sa blessure au genou ?

Touché au genou droit, Paul Pogba souffre d'une lésion du ménisque latéral. Une blessure qui inquiète en vue de la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre) mais qui présente des caractéristiques différentes en fonction de la partie touchée, comme l'explique le docteur Jacques Parier à RMC Sport.

Paul Pogba rêvait sans doute d'un retour plus tranquille à la Juventus. Blessé lors de la tournée américaine du club turinois, l'international français souffre d'une lésion du ménisque latéral. Suffisant pour remettre en cause sa participation à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus (21 novembre-18 décembre) ?

Joint par RMC Sport, le docteur Jacques Parier, médecin du sport spécialiste en médecine physique et réadaptation, confie qu'il existe différents degrés de blessure en fonction de la zone du cartillage impliquée. "La première chose à savoir est si c'est le ménisque interne ou externe qui est touché. Paradoxalement, ce ne sont pas du tout les mêmes: l'interne est plus un ménisque de la stabilité et l'externe davantage de la mobilité. Le ménisque externe est toujours beaucoup plus embêtant à opérer, non pas techniquement mais sur les suites. Il condamne souvent à une arthrose plus ou moins précoce après résection."

Des traitements médicaux adaptés

Le docteur Jacques Parier explique que de nombreuses lésions sont possibles, notamment des traumatiques et des dégénératives. Chacune possède d'ailleurs son propre traitement médical, décidé par un médecin. La case opération est d'ailleurs souvent conseillée. "Dans un certain nombre de cas, c'est simplement un petit morceau de ménisque qui a été abimé : on peut donc le retirer sans difficulté et avec des suites qui ont des chances d'être assez rapides. Parfois, les lésions sont plus importantes et dans ces cas-là, la résection est plus importante et les suites plus longues. Une blessure au ménisque externe serait plus compliquée dans les suites que pour l'interne, mais pas dans la technique puisque les chirurgiens sont très habitués. Mais dans les suites, il faudrait être beaucoup plus prudent."

Des durées d'indisponibilités variables

En fonction de la blessure subie par le joueur, l'indisponibité est plus ou moins grave. "Si c'est une lésion au ménisque interne, si tout se passe bien, que le genou ne gonfle pas dans les suites, la rééducation est rapide. On peut imaginer environ 4 à 6 semaines pour remettre le joueur sur le terrain de manière efficace. Pour le ménisque externe, c'est souvent plus long, autour de 8 semaines, mais tout va dépendre de l'évolution, affirme le médecin. Si le genou ne gonfle pas, qu'il n'y a pas de douleurs, ça ira, mais souvent, s'il gonfle encore, sans forcément être très douloureux, on a intérêt à attendre que le genou soit complètement asséché et on aura des résultats meilleurs à long terme, sinon c'est quelque chose qui risque de traîner."

Dans le cas le plus grave, l'absence peut être plus longue si le genou continue à gonfler. Cela peut-être synonyme d'irritation chronique. "Le genou supporte très mal ce stabilisateur et cet amortisseur. On aura ainsi tendance à faire une chondrolyse, une lésion du cartilage qui peut être extrêmement préjudiciable pour l'avenir. On peut donc devoir attendre une durée exagérément longue si le genou réagit mal. Il faut aussi savoir qu'en fonction du gabarit de l'athlète, s'il a les jambes très arquées par exemple, il a plus de pression en interne, ou s'il a les jambes en X, il y en aura plus en externe."