Equipe de France: qualifs, Euro, Mondial... Ce qui attend Deschamps et les Bleus jusqu'en 2026

La Fédération française de football a annoncé ce samedi matin la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026. Avec quel programme pour ces (presque) quatre années à venir ?

La Fédération française de football a annoncé ce samedi matin dans un communiqué la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. "Juillet 2026", a bien précisé le technicien un peu plus tard en conférence de presse. Le sélectionneur arrivé en 2012 sur le banc des Bleus est parvenu à ses fins en poursuivant l'aventure pour quatre années - si les résultats suivent - et non deux.

Reprise fin mars pour les qualifications à l'Euro 2024

Les finalistes malheureux du Mondial qatari ont rendez-vous fin mars pour débuter leur campagne devant les mener à l'Euro 2024 en Allemagne. Placée dans le chapeau 2 après ses mauvaises prestations en Ligue des nations, l'équipe de France a hérité des Pays-Bas. L'Irlande, la Grèce et Gibraltar complètent le groupe B. L'année 2023 sera occupée par ces huit matchs, auxquels devraient probablement s'ajouter des amicaux.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé rencontreront leur adversaire le plus coriace dans ce groupe, les Pays-Bas, dès la 1re journée, le 24 mars prochain. Si l'équipe de France se qualifie pour l'Euro 2024, elle se rendra outre-Rhin à partir du 14 juin cette année-là. Si son parcours se déroule à merveille, l'équipe emmenée par Didier Deschamps terminera son été en apothéose le jour de la fête nationale française.

La Ligue des Nations 2024-2025

Si la Ligue des Nations ne fait pas partie des priorités de l'ancien coach marseillais, elle n'en reste pas moins obligatoire. De plus, la compétition regroupant les pays par niveau offre potentiellement au vainqueur un ticket pour la Coupe du Monde 2026. Néanmoins l'UEFA n'a pas encore précisé si ce serait le cas comme pour l'édition 2022. Le tirage au sort des groupes n'a pas encore eu lieu.

La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire

Didier Deschamps est ambitieux et compte bien prendre sa revanche après un tournoi cruellement perdu il y a quelques semaines. Il va falloir attendre avant de découvrir les adversaires des Bleus en tour préliminaire mais l'UEFA annoncera d'ici la fin du mois de janvier un nouveau format de qualification.

En cas de qualification, Didier Deschamps a l'occasion de devenir le sélectionneur ayant pris part au plus grand nombre de matchs en Coupe du Monde. Avec vingt rencontres sur le banc des Bleus en Coupe du Monde, il n'est qu'à cinq matchs du record de l'Allemand Helmut Schön.