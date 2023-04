Equipe de France: Renard va essayer de tenir correctement la chambre de Deschamps

Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France féminine, est logé dans la même chambre que Didier Deschamps, son confrère chez les hommes à Clairefontaine. Ce qui est un honneur pour lui.

Officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine la semaine dernière, Hervé Renard découvre Clairefontaine depuis lundi. Et le nouvel entraîneur des Bleues a été logé dans la même chambre que Didier Deschamps, en poste depuis 2012 chez les hommes. Ce qui est à la fois un honneur et une petite pression pour l’ancien entraîneur de Sochaux.

Renard préparait son bizutage

"Au niveau de la chambre, j’ai pris ce qu’on m’a donné, a-t-il souri lundi en conférence de presse. Comme j’ai toujours une bonne étoile et une bonne chance, je suis tombé dans la chambre de Didier Deschamps donc je vais essayer la tenir correctement parce qu’il est là depuis tellement longtemps qu’elle lui est presqu’attribué. Merci pour cette chance."

Plus étonnant, Renard a confié qu’il n’échapperait au traditionnel bizutage lors du dîner, habituellement réservé aux joueurs nouveaux venus. Il n’a pas dévoilé le contenu de son interprétation, tout en dévoilant quelques contours.

"Je ne vais pas révéler la chanson que je vais devoir chanter sinon, il n’y aura plus de surprise, a-t-il poursuivi. Vous savez qu’elles vont se faire un malin plaisir à me le dire (de chanter, ndlr), j’attends. A travers cette chanson, j’ai un message à leur faire passer. Elles vont peut-être commencer à chercher ce que ça peut être mais on n’est pas de la même génération, donc elles seront peut-être un peu déçues mais le message sera bien transmis. "