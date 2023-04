Équipe de France féminine: les coulisses de la première journée d'Hervé Renard à Clairefontaine

Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, a dirigé sa première séance d'entraînement à Clairefontaine. Les premiers échanges de l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite avec ses joueuses marquent le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire des Bleues, à un peu plus de trois mois et demi du Mondial.

La poignée de main entre Hervé Renard et Wendie Renard depuis le château de Clairefontaine est venue illustrer le symbole d'une nouvelle ère pour l'équipe de France féminine. Cet échange entre le sélectionneur et sa capitaine résume parfaitement le changement, mais également la continuité au sein des Bleues. La défenseure, qui avait pris du recul sous Corinne Diacre, faisant partie de celles oeuvrant pour son départ, a retrouvé son brassard, comme l'a annoncé l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite en conférence de presse.

Les Bleues ont découvert le staff de Renard

Avant cela, sur le terrain, les internationales tricolores ont semblé enthousiastes à l'idée de repartir pour une nouvelle aventure, d'autant plus en découvrant avec surprise dans leur chambre les nouvelles tenues. Juste avant le déjeuner, une réunion s'est tenue pour fixer le cadre de travail et quelques règles de vie. Ensuite, les joueuses ont eu droit à une séance vidéo afin de travailler au plus vite des automatismes sur le plan tactique. Travailler vite et bien, Hervé Renard ne s'en cache pas car le calendrier est serré avant la Coupe du Monde, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochains. C'est la raison pour laquelle son staff s'est étoffé, avec des rôles bien définis et visibles dès cette première journée.

Thomas Pavillon, le nouveau préparateur physique, était accompagné de l'ancienne internationale Sabrina Viguier, qui l'assistera. Ensemble, ils ont organisé un décrassage pour treize joueuses, essentiellement des Lyonnaises et des Parisiennes, qui ont joué ce dimanche respectivement au Havre (victoire 0-7) et contre Bordeaux (succès 1-0). Gilles Fouache, le rescapé du staff de Corinne Diacre, s'est occupé des trois gardiennes. Pour celles qui ont travaillé avec le ballon, elles ont pu apprécier la voix grave d'Éric Blahic, l'un des trois adjoints de Renard. Il a mené la séance à tour de rôle avec Laurent Bonadeï, arrivé dans les valises saoudiennes avec David Ducci, qui va gérer la data.

Objectif demi-finales (minimum) pour le Mondial

La Fédération française de football a voulu mettre les moyens pour tenter d'atteindre des objectifs ambitieux sur les prochaines échéances des Bleues, avec minimum un dernier carré à atteindre lors du Mondial et des Jeux olympiques à Paris en 2024. Hervé Renard en a conscience et il ne s'est pas gêné pour le rappeler aux joueuses, même s'il aura l'occasion d'évoquer ces objectifs de façon individuelle tout au long de ce rassemblement. Et tout en sachant, aussi, que certaines se sont mis la pression en obtenant l'éviction de Corinne Diacre.

Une nouvelle vie commence donc pour l'équipe de France féminine et le nouveau sélectionneur compte bien se servir de son expérience du haut niveau chez les hommes pour apporter une exigence de travail et de résultats chez les Bleues. Les deux prochains matchs amicaux, vendredi à Clermont contre la Colombie (21h10), puis mardi au Mans contre le Canada (21h10), feront office de premiers tests.