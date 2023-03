Équipe de France: "Se qualifier et gagner l'Euro", capitaine Mbappé affiche ses ambitions avec les Bleus

Nouveau capitaine de l'équipe de France depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé a confié ses ambitions avec la sélection. Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde, le joueur du PSG veut soulever de nouveaux trophées, à commencer par l'Euro 2024.

Pour sa première en tant que capitaine, Kylian Mbappé a fait l'unanimité. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Antoine Griezmann vendredi soir face aux Pays-Bas (4-0) pour la première journée des qualifications à l'Euro 2024, l'attaquant du PSG s'est mué en vrai leader de cette nouvelle équipe de France, orpheline de nombreux cadres partis à la retraite (Lloris, Mandanda, Varane).

Quelques jours avant ce match plein, le nouveau capitaine des Bleus est conscient que l'équipe de France sera attendue dans les prochains mois. "J’ai été gâté en termes de génération, j’ai eu de bonnes équipes. Quand tu regardes le papier, je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé. Ils se disent: ‘Comment on va faire pour ne pas gagner ?’ On n’a pas de problème à dire qu’on joue dans les meilleurs clubs du monde, qu’on est des joueurs qui font partie des meilleurs à leurs postes, confie le crack de Bondy dans l'émission Téléfoot. C’est à nous maintenant de créer ça. On avait ça mais beaucoup de joueurs sont partis. Il faut le recréer et repartir de l’avant pour gagner des titres et des choses importantes. L’objectif, dans un premier temps, est de se qualifier pour cet Euro. Bien sûr, ce sera d’aller le gagner.”

"Quelque chose de formidable"

Le crack de Bondy a également confié sa fierté de porter le brassard. "Être capitaine de son pays, c'est toujours symbolique. On représente des millions de Français. C'est vraiment quelque chose de super. Je pense au gamin... si on avait dit au petit Kylian qu'il allait être capitaine, ça aurait été quelque chose de formidable."

Au-delà de sa performance sur le terrain, Mbappé a conquis ses coéquipiers et son sélectionneur dans ce nouveau rôle. "Le brassard ne va pas le changer. Il s'implique, prend du plaisir, fait des efforts comme tout le monde, avec des possibilités de changement de poste occasionnelllement. Il est le capitaine, il a déjà fait des matchs de ce type. Avec l'ensemble du groupe, il avait envie de faire un match comme ça", expliquait Didier Deschamps en conférence de presse.