Équipe de France: Stéphan donne des nouvelles de Deschamps et demande de "respecter son deuil"

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a donné des nouvelles de ce dernier ce jeudi en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus, qui a perdu son père en début de semaine, sera absent vendredi pour le match de Ligue des nations contre le Danemark (20h45).

Dans cette période douloureuse pour Didier Deschamps, Guy Stéphan prend le relais. Ce jeudi, à la veille du match de l’équipe de France contre le Danemark en Ligue des nations (vendredi à 20h45), l’adjoint du sélectionneur des Bleus, endeuillé par la disparition de son père en début de semaine, était présent en conférence de presse. Face aux journalistes, il a donné des nouvelles de l’habituel boss des Tricolores.

"J'ai eu Didier régulièrement au téléphone depuis mardi, il est évidemment touché par le deuil qui le frappe, mais il est costaud. Il ne sera pas là demain. Il reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil, il est avec sa famille qui a besoin de lui", a indiqué Guy Stéphan, confirmant que Deschamps ne prendrait pas place sur le banc des Bleus ce vendredi au Stade de France.

Stéphan: "On a cherché à assurer la continuité avec le staff, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour"

"On a préparé le match en amont avec Didier, on en a parlé avant le rassemblement et au début du rassemblement. On a anticipé ce match. Malheureusement Didier n'est pas là, il faut respecter sa douleur. On a cherché à assurer la continuité avec le staff, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour."

En deuil, Deschamps a rejoint ses proches dans le Pays basque avec l’accord de son président Noël Le Graët. Absent depuis pour les entraînements, il a laissé le soin à son adjoint Guy Stéphan de les diriger à Clairefontaine. C’est également ce dernier qui sera sur le banc des Bleus vendredi face aux Danois. Mardi, les joueurs et le staff de l'équipe de France avaient honoré une minute de silence en hommage au père de leur sélectionneur.