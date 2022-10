Équipe de France: Terrier au Mondial 2022 ? L'After divisé sur la question

Martin Terrier est dans une forme éblouissante, à quelques semaines de la Coupe du monde. De là à être appelé par Didier Deschamps pour le Mondial ? Les consultants de l'After Foot ont des avis qui divergent.

Une surprise dans la liste de Didier Deschamps, le 9 novembre prochain ? Alors que de nombreux joueurs sont dans un contre-la-montre pour espérer partir au Qatar (20 novembre-18 décembre), à l'instar de Paul Pogba, d'autres poursuivent tranquillement leur chemin et multiplient les efforts pour tenter de se frayer un chemin. C'est notamment le cas de Martin Terrier.

Auteur d'une saison exceptionnelle sous le maillot du Stade Rennais (11 buts, 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues), l'ancien Lyonnais peut prétendre à une place au sein de l'équipe de France. Pourtant, les consultants de l'After Foot sont divisés sur la question.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

Une concurrence féroce devant

Si Stéphane Guy loue "le rendement extraordinaire" de l'attaquant rennais, Daniel Riolo a un avis plus nuancé sur la question. " Avant de balancer un nom sur une liste, il faut que tu regardes la liste et que tu parles de façon équilibrée. Il faut que tu vois le nombre d'attaquants. Tu auras Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé. À priori, Coman part avec un avantage, il peut jouer sur un côté. Terrier présente trop de désavantages. À partir du moment où tu pars pour une aventure commune d'un mois, tu dois savoir les puzzles. Si Terrier n'a pas d'affinités avec d'autres mecs, je ne sais pas si je le prends. Si tu le prends à la sortie du Mondial pour plus tard, là oui. Terrier, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien et d'être avec ses amis."

De son côté, le principal intéressé ne cache pas son rêve de devenir international chez les A. "C'est flatteur d'entendre des personnes dire que je la mérite. Quand on est Français, on aspire toujours à porter ce maillot, et défendre son pays, car j’ai connu la Coupe du monde avec les moins de 20 ans et la sélection espoir", a confié Martin Terrier au micro de Téléfoot dimanche.

Lors de la dernière liste, Didier Deschamps avait appelé six attaquants (Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Nkunku). Si le Ballon d'or Karim Benzema devrait, sauf pépin, être du voyage, les places sont chères à un poste où la concurrence ne manque pas. "Marcus Thuram a un petit vécu en bleu. Le deuxième attaquant français le plus efficace en Europe derrière Mbappé, c'est lui. C'est la question à cent euros du moment", rappelle Stéphane Guy. La décision appartient désormais au sélectionneur, qui peut prendre jusqu'à 26 joueurs pour cette compétition où les Bleus vont remettre leur titre en jeu.