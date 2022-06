Équipe de France: Thauvin se sent "champion du monde à 100%" et "n'a pas fait une croix" sur les Bleus

Invité de Rothen s’enflamme, sur RMC, ce vendredi, Florian Thauvin s’est confié sur l’équipe de France, qu’il n’a plus côtoyée depuis juin 2019 si l’on excepte la parenthèse des Jeux olympiques de Tokyo. Malgré son départ pour le Mexique il y a un an, l’ancien Marseillais a toujours les Bleus dans un coin de sa tête.

Reverra-t-on un jour Florian Thauvin sous le maillot frappé du coq ? L’ancien Marseillais, parti jouer au Mexique chez les Tigres l’été dernier, n’a plus joué avec "la vraie" équipe de France depuis le 11 juin 2019 et un match comptant pour les qualifications de l’Euro 2020 contre Andorre. Titulaire ce jour-là, "Flotov" avait d’ailleurs marqué un but (son unique en 10 sélections) et distribué une passe décisive. Entre-temps, il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo dans une équipe composée essentiellement d’internationaux espoirs.

>> Rothen s'enflamme en podcast

Trois ans après sa dernière sélection, l'attaquant des Tigres a pourtant toujours les Bleus dans un coin de sa tête. "Non je ne pense pas avoir fait une croix sur l’équipe de France, a confié Thauvin au micro de Rothen s’enflamme, sur RMC, ce vendredi. La preuve en est que ça n’a pas empêché Dédé (Gignac) de participer à l’Euro en 2016 tout en étant aux Tigres. Après je sais que c’est un peu plus compliqué quand tu ne joues pas en Europe mais Didier Deschamps me connaît, j’ai été pendant trois années en équipe de France à faire tous les rassemblements, le coach sait de quoi je suis capable. À partir du moment où moi je suis performant dans mon club, le coach sait ce que je suis capable ou non d'apporter au groupe donc je ne pense pas que sur ce point-là j’ai fait une croix sur l’équipe de France."

Avec les Bleus, Thauvin a notamment été sacré champion du monde en 2018, au cours d’une campagne où il n’aura joué qu’une poignée de minutes (il est entré à la 89e minute contre l’Argentine en 8e). Ce qui ne l’empêche absolument pas de se sentir pleinement champion du monde.

Thauvin: "Je me sens champion du monde à 100%"

"Je me sens champion du monde à 100% pour la simple et bonne raison qu'être champion du monde, faire partie d’un groupe, ce n’est pas seulement faire partie de la compétition c’est un travail de plusieurs années, a-t-il estimé dans Rothen s’enflamme. Avant d’être champion du monde, j’ai intégré le groupe France un an avant et j’ai pris part à tous les rassemblements et il faut savoir que l’année où on est champion du monde, c’est l’année la plus aboutie à l’OM, je fais 26 buts et 18 passes décisives donc je faisais partie des joueurs les plus décisifs en Europe."

"Ça été quelque chose d’extraordinaire, pour moi le plus beau moment de ma carrière parce que je fais une super saison cette année-là avec l’OM, ce qui me permet de conforter ma place avec le groupe France, a poursuivi l'ancien Phocéen. Même si j’ai eu très peu de temps de jeu mais ça a été une aventure extraordinaire tant sur le plan sportif, parce que c’était l’aboutissement de tout une carrière, que humain parce que c’est vivre deux mois ensemble au quotidien et on avait un groupe qui s’entendait à merveille, c’était une vraie famille."