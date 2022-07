Équipe de France: touchée, Sarr absente de l'entraînement samedi

À deux jours du dernier match de poule face à l'Islande, Ouleymata Sarr ne s'est pas entraînée samedi avec l'équipe de France. La joueuse du Paris FC ressent une gêne à une cuisse. Melvine Malard a été testée à la pointe de l'attaque.

Nouvelle inquiétude pour l'équipe de France féminine. Après le forfait de Marie-Antoinette Katoto, gravement blessée au genou droit, pour le reste de l'Euro 2022, Ouleymata Sarr ne s'est pas entraînée samedi. Comme annoncé par L'Équipe, et confirmé par RMC Sport, l'attaquante du Paris FC ressent une gêne à la cuisse, à deux jours du match face à l'Islande (21 heures). La jeune joueuse de l'OL, Melvine Malard, a été testée à la pointe de l’attaque par le staff. Un poste inhabituel pour celle qui évolue sur le côté gauche avec les Fenottes.

Sarr postule pour le place dans le onze

Après le forfait de l'attaquante du PSG, Sarr, la joueuse du PFC, fait partie des pistes pour remplacer "MAK" au poste de numéro 9 pour la suite de la compétition. L'attaquante de 26 ans a déjà remplacé sa coéquipière deux fois lors de la phase de groupe. De retour en sélection en février après une absence de deux ans, l'attaquante (19 capes) s'est illustrée lors de la préparation en inscrivant un doublé face au Cameroun (4-0), mais elle s'est montrée maladroite devant le but depuis le début du tournoi (un tir cadré en quatre frappes).

Autre solution plausible pour Corinne Diacre: replacer Kadidiatou Diani dans l'axe. Habituellement titularisée sur le côté droit du 4-3-3 tricolore, la joueuse du PSG a inscrit son premier but dans un grand tournoi face aux Red Flames et représente une option sérieuse pour remplacer sa coéquipière. Dans cette configuration, Delphine Cascarino glisserait à droite (son poste habituel en club) et la place à gauche se jouerait entre Sandy Baltimore et Melvine Malard.

Le match face à l'Islande (lundi, à 21h) servira donc de répétition générale avant le quart de finale samedi, qui devrait réserver les Pays-Bas ou la Suède pour les Bleues.