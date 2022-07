Euro 2022: la vaseline, l'étonnant secret de la gardienne belge pour arrêter les penalties

Déjà auteure de deux arrêts sur penalty depuis le début de l'Euro 2022, la gardienne belge Nicky Evrard a dévoilé l'étonnant secret de sa réussite: la vaseline. Comme une petite superstition.

Si la Belgique est toujours en course pour une qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2022, elle le doit en grande partie à sa gardienne Nicky Evrard. La portière des Red Flames a sauvé de nombreuses fois son équipe face à l'Islande (1-1) et contre la France (2-1), et sera forcément attendue au tournant pour la dernière rencontre face à l'Italie lundi (21 heures). La joueuse de l'OH Louvain a d'ailleurs fait admirer sa réussite sur penalty, puisqu'elle reste sur deux arrêts dans l'exercice, dont le dernier face à Wendie Renard.

Après le nul face aux Islandaises en ouverture de la compétition, Nicky Evrard avait livré ses petits secrets pour expliquer cette réussite. "Sur le penalty, j’ai mes petits trucs comme chaque gardienne: je bouge, j’essaie d’intimider la tireuse adverse, je fais du bruit. Je tente d’entrer dans ses pensées et de la faire sortir de son match. Apparemment, ça a marché…", expliquait-elle, dans des propos relayés par la RTBF.

>> Suivez toute l'actualité de l'Euro 2022

La vaseline, le produit miracle

La Belge a même un ingrédient miracle: la vaseline. "Ça date d’un match joué avec les Flames au Kosovo (victoire 7-0 avec deux arrêts sur penalty ndlr). Avant chaque rencontre, j’ai l’habitude de mettre de la vaseline sur mes gants, et au Kosovo, j’en avais tapissé le poteau droit de mon but. Et ce jour-là j’ai stoppé deux penalties. Depuis ce jour, avec Davina Vanmechelen (attaquante des Red Flames), on a le même rituel: on enduit de vaseline le pied des poteaux de mon but. Je sais que ce sont des trucs bizarres mais je l’ai encore fait dimanche, et à l’évidence, ça m’a porté chance."

Réserviste lors de l'Euro 2017 (élimination en phase de poules), Nicky Evrard revient de loin. Celle qui gère une entreprise de châteaux gonflables a remporté un titre de championne avec Twente, avant de connaître un calvaire à Huelva (Espagne), où elle devait dormir sur un matelas posé à même le sol.