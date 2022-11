Equipe de France: "Un truc de fou", la fierté de Camavinga après sa convocation pour le Mondial

Eduardo Camavinga va vivre à 20 ans sa première Coupe du monde. Le milieu du Real Madrid a été convoqué par Didier Deschamps ce mercredi pour disputer la compétition, qui représente "un rêve de gosse" pour le joueur. Il s'est confié sur RMC.

Difficile de rêver meilleur cadeau d'anniversaire. La veille de ses 20 ans, Eduardo Camavinga a eu la confirmation qu'il participera à la Coupe du monde 2022, figurant dans la liste des 25 joueurs de Didier Deschamps. Quelques instants après cette bonne nouvelle, le milieu de terrain du Real Madrid a réagi sur RMC.

Je ne le savais pas du tout"

"C'est beaucoup de joie et une grosse fierté. J'ai hâte d'y être, c'est beaucoup d'honneur, a commenté l'ancien joueur de Rennes. Je ne le savais pas du tout, j'étais avec ma famille quand je l'ai su. On a tous sauté de joie. J'étais devant ma télévision à 19h58, je suis resté jusqu'à 20h30, ils nous ont bien eu. Je n'avais qu'une hâte, c'était l'annonce de la liste."

S'il n'avait pas de "stress intense", Eduardo Camavinga avait "une petite boule au ventre". Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, l'homme aux 4 sélections avec les Bleus retrouvera ses coéquipiers de club Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni en sélection, qui avaient eux plus de garanties sur leur présence. "J'ai bien suivi les infos, j'étais attentif, j'ai vu que c'était par ordre alphabétique donc je me suis dit 'c'est chaud si je ne suis pas dans les deux premiers'", a raconté non sans humour Camavinga.

"Montrer de quoi je suis capable"

Eduardo Camavinga va ainsi pouvoir vivre "un rêve de gosse" en participant à cette compétition. "Le fait d'y participer, c'est un truc de fou, a lancé de manière enjouée le jeune talent. S'il fallait, je serais gardien ! (...) Le plus important, c'est de gagner nos matchs, puis sur un plan individuel de montrer de quoi je suis capable, de redonner la confiance au coach, de lui montrer la raison pour laquelle il m'a sélectionné."

Naturalisé français en 2019, Eduardo Camavinga estime que "c'est quelque chose de fort" de pouvoir vivre un Mondial avec "son pays". Le milieu de terrain et ses coéquipies se trouvent pour rappel dans un groupe composé de l'Australie, du Danemark et de la Tunisie.