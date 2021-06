Equipe de France: le clin d'oeil à Deschamps d'une publicité de poulet pour l'Euro 2021

Une marque de volailles (Loué) a profité de l'Euro 2021 et des matchs de l'équipe de France pour faire un nouveau clin d'oeil à Didier Deschamps avec... Didier des champs, éleveur de poulets dans la Sarthe.

Didier des champs est de retour. Oui oui, en deux mots pour le nom. Dans la lignée de ce qu'elle avait fait pour la Coupe du monde 2018, la marque de volailles Loué a lancé une nouvelle campagne publicitaire en clin d'oeil à l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps, pour l'Euro 2021.

Sur le visuel, on voit un éleveur de poulets ayant quelques traits du visage en commun avec le technicien des Bleus, lançant un "Faites-moi trembler ces filets!" et présenté comme le "sélectionneur de meilleurs filets de poulets de France" par la marque. Un joli coup de communication.

La FFF pas prévenue

"On utilise ma petite ressemblance avec lui et je m'appelle Didier, explique l'éleveur en question Didier Guillet dans l'Equipe. Moi, je suis le sélectionneur de mes poussins, de leur alimentation et de leurs bonnes conditions d'élevage. Je fais ça bénévolement, pour les 1.200 autres éleveurs qui sont derrière. L'objectif, c'est de faire des pubs qui font sourire!"

La Fédération française de football n'a pas été consultée et confie à l'équipe ne pas avoir étudié le dossier: "On verra quelle position prendre avec les services concernés pour savoir s'il y a parasitisme", précise le directeur juridique. Lors du Mondial 2018 en Russie, Loué avait déjà signé une campagne remarquée, remerciant le "sosie" de Didier Deschamps pour son travail.