Equipe de France: vers un retour de Konaté ce mardi avec Liverpool

Alors qu’il n’a joué que deux matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Ibrahima Konaté devrait avoir du temps de jeu lors de la rencontre de Ligue des champions entre Liverpool et Naples (ce mardi à 21h), a annoncé Jürgen Klopp.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’équipe de France dans cette dernière ligne droite avant la liste de Didier Deschamps (le 9 novembre). Après les informations rassurantes concernant Karim Benzema et Lucas Hernandez, c’est cette fois au tour d’Ibrahima Konaté d’être tout proche de faire son grand retour à la compétition.

Absent depuis le 16 octobre, le défenseur central de Liverpool devrait retrouver les terrains ce mardi contre Naples en Ligue des champions. "Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il ait du temps de jeu", a indiqué Jürgen Klopp en conférence de presse ce lundi.

Seulement deux matchs disputés cette saison

Depuis le début de saison, l’international français (23 ans, deux sélections) est embêté par des pépins physiques et n’a joué que deux petits matchs toutes compétitions confondues. Blessé au genou cet été, il avait effectué son retour à la compétition le 9 octobre contre Arsenal, avant de rechuter quelques jours plus tard à l’entraînement à cause d’une blessure musculaire.

Alors que Raphaël Varane est toujours incertain pour ce Mondial, malgré un message rassurant posté par le Mancunien ce dimanche, ce retour est forcément une bonne nouvelle pour le secteur défensif des Bleus. Après Naples, Konaté n’aura plus qu’une occasion de se montrer avant l’annonce de la liste: ce dimanche face à Tottenham, à l’occasion de la 15e journée de Premier League.