Equipe de France: Youssoupha serait très affecté par la polémique autour de sa chanson

Quelques jours après les attaques de politiques à l’encontre de Youssoupha, auteur d’un morceau pour accompagner l’annonce de la liste des Bleus pour l’Euro, le rappeur serait très affecté, d’après L’Equipe.

Après les attaques de politiques, Youssoupha a reçu le désaveu de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, pour la réalisation du titre "Ecris mon nom en Bleu" accompagnant l’annonce de la liste des 26 joueurs français pour l’Euro. La réaction de trop, sans doute, pour le rappeur congolais.

"Ce n'est pas l'hymne des Bleus, a tranché jeudi Le Graët dans les colonnes du Parisien. Il ne figure pas sur le site de la Fédération et on n'a pas l'intention de demander aux gens de reprendre ces paroles. Nos jeunes salariés du service commercial ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Personnellement, je l'ai découvert. (…) Je crois que nous n'aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d'habitude, sans communication."

Soutenu par Varane

Après cette polémique qui dure depuis une dizaine de jours, Youssoupha a annulé un entretien téléphonique qu’il devait accorder au journal L’Equipe. Le rappeur serait selon le quotidien "très affecté par l’ampleur prise par cette affaire, alors que son texte se voulait rassembleur".

Alors qu’il vit actuellement en Côte d’Ivoire, Youssoupha notera sans doute le soutien des joueurs eux-mêmes. "Personnellement, c’est un morceau que j’aime bien, a confié Raphaël Varane. On peut toujours chercher des sujets qui divisent mais à Clairefontaine, ce n’est pas un sujet."