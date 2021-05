Équipe de France: Larqué scandalisé par la réponse de Le Graët sur Youssoupha

Jean-Michel Larqué, dans Top of the Foot sur RMC, a fustigé les propos de Noël Le Graët, qui a déploré que des salariés de la FFF aient choisi Youssoupha pour l'hymne des Bleus avant l'Euro.

Jean-Michel Larqué tire à boulets rouges. Sa cible: Noël Le Graët. L'ancien international s'est indigné de la réponse apportée à la polémique concernant Youssoupha, auteur de l'hymne officieux de l'équipe de France en vue de l'Euro (11 juin-11 juillet). Le président de la Fédération française de football a dit mercredi regretter ce choix et rejette la faute sur les salariés de son service commercial. "C'est minable", a fustigé le consultant de la Dream Team RMC Sport.

"C'est quand même une bande de faux-culs de toute première qualité, Noël Le Graët et sa bande. Ils te disent que ce n'est pas l'hymne des Bleus, mais depuis quand il y a-t-il eu une chanson sortie pour l'annonce des 26 ou des 23? Le pire, c'est le manque de courage de ce pauvre Noël Le Graët, c'est épouvantable", a lâché Jean-Michel Larqué dans Top of the Foot.

"Quelle lâcheté..."

"On le savait machiavélique, manipulateur, opportuniste... Je m'en suis rendu compte, j'ai été un pro-Le Graët. Mais là, il atteint des sommets, a-t-il ajouté. Ou plutôt des bas-fonds. Il est dans la fange la plus complète. Il accuse, lui, des jeunes salariés... Mais quelle lâcheté. Comment peut-on être pleutre à ce point?"

Jean-Michel Larqué en a profité pour rappeler qu'un "plan social de licenciements" était en cours à la FFF "à cause de Le Graët". Ce qui, à ses yeux, rend "vraiment épouvantable" la déclaration du dirigeant. "Je pense qu'il ne maîtrise plus rien et qu'il a perdu toute lucidité", a-t-il conclu.