Equipe de France: Zidane attend les Bleus... et rien d’autre

Si Noël Le Graët a confirmé Didier Deschamps dans ses fonctions de sélectionneur jusqu'à la prochaine Coupe du monde, Zinedine Zidane, pressenti pour lui succéder, n’envisage pas d’accepter d’autres propositions avant 2022 selon L'Equipe.

Les planètes ne sont pas encore totalement alignées pour Zizou. Zinedine Zidane sélectionneur de l’équipe de France, c’est écrit. Oui, mais quand ? Si la route vers les Bleus s’est dégagée après que le Ballon d’Or 98 a quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la saison, le technicien de 49 ans devra encore patienter.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a confirmé ce jeudi Didier Deschamps dans ses fonctions jusqu’à la Coupe du monde 2022. Une décision qui fait suite à l’échec des Bleus, éliminés au stade des huitièmes de finale de l’Euro 2021 par la Suisse. Observateur attentif, Zinedine Zidane, lui, devrait donc rester en retrait jusqu’à ce que Didier Deschamps cède sa place.

Selon L’Equipe, Zizou n’envisage pas d’accepter une offre d’un club avant de devenir le sélectionneur des Bleus. Il aurait ainsi repoussé "un très gros contrat" en Angleterre et des offres également très lucratives venues du Golfe et d’Asie.

Pas une affaire d'argent

Son prochain défi, ce sera l’équipe de France. "Il est 100% prêt, assurait notre correspondant à Madrid Fred Hermel, juste après l’élimination des Bleus à Bucarest. Je vous rappelle qu’il a quitté le Real Madrid. Il n’attend que ça. Et son staff n’attend que ça." Désireux de profiter de ses proches et en particulier de sa famille, Zinedine Zidane patiente et privilégiera le challenge sportif à l’argent. Dans ce contexte, toujours d’après L’Equipe, il ne ferait pas du poste de sélectionneur de l'équipe de France un enjeu financier, sachant que Didier Deschamps dispose d’un salaire annuel de 2,2 millions d’euros brut.

Quant à Noël Le Graët, il a déjà annoncé que Zinedine Zidane sera sa priorité après le départ du Basque : "Si Didier arrêtait, la première personne que je verrais, c’est Zidane, a encore répété récemment NLG. S’il est disponible, à ce moment-là, il sera l’homme de la situation."