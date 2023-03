Espoirs: "L’équipe de France n’est pas moins attractive", assure Ripoll après le choix de plusieurs binationaux

Alors que plusieurs joueurs ont récemment opté pour une autre sélection plutôt que pour l’équipe de France, Sylvain Ripoll, entraîneur des espoirs, a tenu à défendre "l'attractivité" des Bleus. Tout en appelant à respecter le choix des binationaux.

L’équipe de France est-elle devenue moins attractive? Ces derniers jours, le choix d’Houssem Aouar, qui a opté pour la sélection algérienne après avoir été sélectionné avec l’équipe de France A, a beaucoup fait parler. Mais cet exemple n’est pas isolé et les espoirs ont également constaté que Jaouen Hadjam (Nantes) et Badredine Bouanani (Nice) avaient tous les deux fait le choix de défendre les couleurs de l’Algérie

"Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas, a balayé Sylvain Ripoll, sélectionneur des espoirs, ce mercredi en conférence de presse. Il se trouve qu’il y a eu plusieurs exemples dans l’actualité des trois dernières semaines. C’est quelque chose auquel on est confronté depuis longtemps, peut-être un peu plus sur la période actuelle. Mais c’est quelque chose qui existe avec les bi-nationaux, voire parfois les tri-nationaux."

"Ils sont libres et nous on respecte"

"Ce qui est important c’est qu’ils ont la liberté de choisir, de leur conviction, leurs idées. Nous, on ne peut que respecter ça. Il n’y a pas d’autres positions à prendre. Je n’ai pas de doute sur l’attractivité de l'équipe de France, a poursuivi Ripoll face à la presse. Le bon parcours de ces équipes-là, je pense notamment au Maroc sur la dernière Coupe du monde ou à l’Algérie à la CAN, les rend attractives. Il faut laisser les joueurs cheminer, faire leur choix, tout en leur portant l’intérêt qu’on leur porte. Après, ils sont libres et nous on respecte."

Afin de préparer l’Euro en Roumanie et Géorgie du 21 juin au 8 juillet, l’équipe de France espoirs, qui a par ailleurs enregistré plusieurs forfaits en ce début de semaine, affronte l’Angleterre (samedi à 18h) et l’Espagne (mardi 28 mars à 18h30) en match amical.