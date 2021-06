Euro 2021: le classement des Bleus qui ont le plus couru, avec Kanté et deux attaquants

Après trois rencontres, N'Golo Kanté arrive en tête du classement des joueurs de l'équipe de France ayant parcouru le plus de kilomètres à l'Euro 2021. Juste devant Antoine Griezmann.

Ne pas le retrouver à la première place de ce classement aurait été une anomalie. Sans surprise, N’Golo Kanté arrive en tête des joueurs de l’équipe de France ayant le plus couru lors de la phase de groupes de l’Euro 2021, selon les chiffres communiqués par l’UEFA.

Titulaire contre l’Allemagne (1-0), la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2), le milieu de terrain de Chelsea affiche 32 kilomètres au compteur, soit une moyenne de 10,7 kilomètres par match. Le podium est complété par Antoine Griezmann (30 kilomètres) et Raphaël Varane (28km), à égalité avec Paul Pogba (28km). Suivent Karim Benzema (27km) et Presnel Kimpembe (26km).

La deuxième place de Griezmann confirme, une nouvelle fois, la faculté de l'attaquant du FC Barcelone à se sacrifier pour le collectif. Et à se démener aux quatre coins du terrain pour apporter son aide au pressing, parfois même un peu trop aux yeux de Didier Deschamps.

"Il est capable d’apporter de par sa maîtrise, ses déplacements et ses passes décisives. C’est un joueur offensif, créatif. Evidemment, il a aussi cette faculté qui lui est propre, depuis le départ, d’un don de soi qui est remarquable. Il fait beaucoup d’efforts défensifs. Même si parfois, il en fait un peu trop", avait souligné le patron des Bleus après la victoire face à l’Allemagne.

Benzema ne compte pas ses efforts

"Il est comme cela avec son club aussi, avait-il ajouté. Il a cela en lui dont je ne vais pas lui enlever cette nature-là. C’est naturel pour lui et c’est aussi important pour l’équilibre et le collectif. Et cela ne l’empêche pas malgré tout d’avoir ce gros volume de jeu ou de garder son influence et son efficacité dans le domaine offensif." Cinquième de ce classement, Benzema prouve lui aussi qu'il n'est pas du genre à compter ses efforts. Ce nombre de kilomètres parcourus est à la fois lié à son jeu, fait de décrochages, et aux replis défensifs qu'il s'impose. Encore une fois très actif mercredi contre le Portugal, il s'est retiré une sacrée pression en réussissant un doublé.

Premiers du groupe F avec cinq points au compteur, les Bleus s'attaqueront lundi à la Suisse en huitièmes de finale (21h).