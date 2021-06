Euro 2021: les adversaires potentiels des Bleus en 8es, avec notamment l'Angleterre à Wembley

L'équipe de France a cinq adversaires potentiels pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021: la Suisse, l'Ukraine, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique. L'affiche sera déterminée en fonction du classement des Bleus dans le groupe F, au terme du choc prévu mercredi soir contre le Portugal.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021, l'équipe de France ne sait pas encore quel sera son adversaire. Tout dépendra de son résultat dans le choc face au Portugal, ce mercredi soir à partir de 21 heures. Car le classement final du groupe F est déterminant pour la suite du tableau.

Si l'équipe de France termine première: Suisse ou Ukraine

En terminant première du groupe F, l'équipe de France affronterait le troisième du groupe A ou celui du groupe C. Il s'agirait alors de la Suisse ou de l'Ukraine. Qu'importe l'adversaire, le match sera prévu lundi 28 juin à 21 heures, à Bucarest.

Pour terminer en tête de la poule, les Bleus ont besoin d'une victoire face au Portugal. Un nul peut être suffisant, seulement si l'Allemagne ne bat pas la Hongrie.

Si l'équipe de France termine deuxième: Angleterre

En terminant deuxième du groupe F, l'équipe de France affrontera l'Angleterre, première de la poule D. Le match aura alors lieu mardi 29 juin à 18 heures, à Wembley (Londres).

Les Bleus termineront deuxièmes de la poule F en cas de nul conjugué à une victoire de l'Allemagne. Ce pourrait aussi être le cas s'il y a défaite face au Portugal et que la Hongrie s'impose face à l'Allemagne. La deuxième place se jouerait alors à la différence de buts avec la sélection hongroise (avant le coup d'envoi: +1 pour la France; -3 pour la Hongrie).

Si l'équipe de France termine troisième: Pays-Bas ou Belgique

En temrinant troisième du groupe F, l'équipe de France affronterait les Pays-Bas (leader du groupe C) ou la Belgique (leader du groupe B). Face aux Néerlandais, le match serait prévu dimanche 27 juin à 18 heures, à Budapest. Contre les Belges, la rencontre aura lieu le même jour, mais à 21 heures sur la pelouse de Séville.

L'équipe de France peut notamment se retrouver troisième en cas de défaite contre le Portugal et de victoire de l'Allemagne contre la Hongrie.

Le fait que la France affronte la Belgique ou les Pays-Bas, dans ce cas de figure, dépendra de l'identité des meilleures troisièmes (sur six). Par exemple, si les quatre équipes repêchées proviennent des poules A, C, D et F, les Bleus se retrouveraient face aux Diables Rouges.