Euro: comment ne pas se faire spoiler les buts des Bleus par les voisins

Vos voisins ont célébré mardi soir le CSC de Mats Hummels trois secondes avant que les filets ne tremblent dans votre télé? Sachez qu'il existe une solution pour ne pas revivre un tel cauchemar ce samedi lors d'Hongrie-France.

Après un an de confinements successifs, de compétitions reportées et de terrasses fermées, on pensait ce fléau disparu. Mais non, il était toujours là, tapis dans l’ombre, prêt à ressurgir au pire des moments: en plein Euro. Mardi soir, lors de la victoire des Bleus contre l’Allemagne (1-0), de nombreux téléspectateurs citadins ont eu la mauvaise surprise de se faire "spoiler" ("divulgâcher" pour nos lecteurs québécois ou académiciens) le csc de Mats Hummels par les cris des voisins du 3e, ou l’explosion de joie de la terrasse – bondée – du bar d’en-dessous. Et ce quelques secondes avant de voir les filets trembler dans leur propre télé…

Pour savoir comment éviter ce phénomène, et éviter ainsi de se faire ruiner tout plaisir, il faut déjà en comprendre la cause. Plus qu’une histoire de chaîne, de M6 ou TF1 contre BeIN Sports, c’est le mode de réception qui compte ici, et la différence entre TNT et box Internet.

La bonne vieille prise TV sera votre amie

Pour des raisons principalement liées au traitement du signal vidéo et au réencodage, le retard sera de quelques secondes chez ceux regardant la télévision via une box, quel que soit l’opérateur. Parfois de deux, parfois de dix ou plus, en fonction de la qualité de la connexion internet (ADSL, fibre) et de la définition de l’image – un flux 4K demandant plus de patience.

Si vous regardez le match via une application sur votre smartphone, c’est encore pire. Avec la mémoire tampon, vous risquez d’accuser vingt ou trente secondes de retard. Et de vivre un petit cauchemar pendant 90 minutes.

Pour vibrer en même temps que vos concitoyens, le meilleur conseil à suivre est donc de brancher votre télévision sur la prise hertzienne et de repasser à la bonne vieille TNT le temps d’un match. Si vous n’en avez pas la possibilité, vous pouvez aussi fermer les fenêtres, monter le son très fort, et crier sans vous arrêter. Sinon, il vous reste enfin l’option radio (RMC par exemple), qui retransmet elle-même avec quelques secondes d’avance sur la TNT. Alors oui, vous ne verrez pas les buts à proprement parler, mais vous aurez droit aux expressions imagées de Jano Rességuié.