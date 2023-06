Euro Espoirs: la suite du tournoi est compromise pour Olise, buteur blessé lors de Norvège-France

Unique buteur de la victoire des Bleuets contre la Norvège (1-0) ce dimanche à l'Euro Espoirs, Michael Olise est sorti blessé, semble-t-il touché aux ischios. La suite du tournoi des compromise pour le joueur de Crystal Palace.

Elu homme du match, le buteur Michael Olise n'a pas pu se présenter à la conférence de presse d'après-match ce dimanche, après le succès des Bleuets face à la Norvège (1-0) pour le deuxième match de l'équipe de France à l'Euro Espoirs. Sorti blessé, le joueur de Crystal Palace a filé à l'infirmerie.

Touché aux ischios?

"On va se donner un petit peu de temps mais ça ne sent pas... pas terrible", a constaté le sélectionneur Sylvain Ripoll. L'ailier de 21 ans semble touché aux ischios et devra passer des examens pour déterminer la nature et la gravité de la lésion. Mais la suite de son tournoi avec les Espoirs français semble compromise.

"Il marque un joli but, sur une deuxième action il se fait mal. On est très déçus pour lui, constate Maxence Caqueret après la rencontre. On espère qu'il va pouvoir reprendre rapidement. En tout cas on est de tout coeur avec lui."