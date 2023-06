Euro Espoirs: "Je les vois derniers de toutes les équipes que j'ai pu voir", Courbis dézingue le jeu des Bleuets

Malgré la victoire des Bleuets face à l'Italie en ouverture de l'Euro Espoirs, Rolland Courbis n'est pas du tout satisfait par le niveau affiché par les hommes de Sylvain Ripoll.

La prestation des Espoirs français en ouverture de l'Euro est loin d'avoir convaincu. Si les Bleuets ont remporté - de façon un peu inespérée - leur premier match de la compétition face à l'Italie (2-1), les hommes de Sylvain Ripoll n'ont pas convaincu au niveau de la manière. Notamment aux yeux de Rolland Courbis.

"J'essaie de voir des progrès de joueurs qui sont, pour moi, talentueux. Quand je vois la composition du groupe, je me dis que ce sera compliqué pour les adversaires de l'équipe de France, avoue le Coach dans l'After foot sur RMC ce vendredi. Je suis déçu car je n'arrive pas à retrouver une identité, des principes. Les Espoirs sont derrière l'équipe A. Sylvain Ripoll doit pouvoir faire mieux. Il faut se servir de ce premier match, qui a été complètement raté. Il y a les Dieux du football qui, par concours de circonstances, nous permettent de gagner ce match. Je les vois derniers de toutes les équipes que j'ai pu voir. Je ne vois pas une équipe qui joue moins bien que l'équipe de France que j'ai vu hier (jeudi)."

La Norvège arrive dès dimanche

Surtout que les Bleuets ont été sauvé par un but non accordé à la 92e minute, après un sauvetage de Castello Lukeba. Une action qui a fait couler beaucoup d'encre en Italie. "Ce n'est peut-être pas parfait d'avoir la VAR, mais quand on voit le match d'hier (jeudi), on se dit que la VAR est indispensable, même si elle est loin d'être parfaite et bien utilisée", poursuit Courbis.

Si la chance a accompagné les Français lors du premier match, "Coach" attend "avec impatience" une autre prestation dès le deuxième match face à la Norvège, dimanche (20h45). "Pour voir ce qui pourra être rectifié par Sylvain Ripoll et se dire que cette équipe de France sur le terrain ressemble à celle sur le papier, c'est-à-dire un favori pour être champion d'Europe", rappelle-t-il.