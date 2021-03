Euro Espoirs: Laurienté appelé pour remplacer Diaby après son incroyable coup franc

Sylvain Ripoll a fait appel à Armand Laurienté pour remplacer Moussa Diaby, forfait, dans le groupe de l'équipe de France Espoirs qui s'apprête à disputer l'Euro 2021, à partir de mercredi prochain.

Comme annoncé par nos confrères du Parisien, le Lorientais Armand Laurienté, à qui l’on doit ce bijou sur coup franc inscrit face à Nantes (1-1), ce dimanche, a été appelé en équipe de France Espoirs par le sélectionneur Sylvain Ripoll. L’ailier de Lorient, très en jambes en Ligue 1 (3 buts et une passe décisive lors des quatre derniers matchs) va participer à l’Euro de la catégorie des moins de 21 ans, qui débutera mercredi prochain.

Un calendrier unique

Armand Laurienté a été choisi pour pallier le forfait de Moussa Diaby, testé positif au Covid-19 avec le Bayer Leverkusen et contraint de déclarer forfait. L’attaquant de 21 ans ne présente aucun symptôme, mais il a été mis à l’isolement, conformément au protocole, et ne pourra pas être mis à la disposition de l’équipe de France. Laurienté récolte les fruits de la constance au plus haut niveau qu’il commence à trouver avec les Merlus, en témoignent ses nombreux coups d’éclats contre Nantes, Nice ou encore Saint-Etienne, récemment.

Le championnat d’Europe des moins de 21 ans va se dérouler en deux phases cette année, avec un calendrier unique. La phase de groupes (du 24 au 31 mars) et la phase à élimination directe (du 31 mai au 6 juin) seront organisées séparément. Les deux premiers de chacun des quatre groupes composés pour la compétition seront qualifiés pour les quarts de finale. La Russie, l’Islande et le Danemark accompagneront la France dans le groupe C.