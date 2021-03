Euro Espoirs: les Bleuets avec Camavinga, Aouar et Koundé

Sylvain Ripoll a dévoilé ce lundi les noms de 23 joueurs appelés à disputer la phase de groupes de l’Euro Espoirs prévue en Hongrie du 24 au 31 mars.

A quelques mois des JO de Tokyo où ils tenteront de décrocher la médaille d’or, la liste des Bleuets pour le début de l’Euro Espoirs était attendue avec impatience ce lundi. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a mis fin aux dernières incertitudes dans l’après-midi et a rendu public son choix avant la phase des poules de la compétition du 24 au 31 mars prochain en Hongrie.

Le technicien tricolore n’a pas bouleversé son groupe et s’appuiera sur le groupe qui a qualifié l’équipe pour le tournoi. Blessé pendant le week-end avec Leipzig, Dayot Upamecano n’y figure pas et pourrait ainsi rester à disposition de Didier Deschamps et des Bleus si son pépin physique n'est pas trop grave.

A l’inverse, Boubacar Kamara, Houssem Aouar ou encore Jules Koundé et Mattéo Guendouzi, qui auraient pu prétendre à une place chez les A, font bien partie des 23 pour l’Euro Espoirs. Idem pour le Lillois Jonathan Ikoné malgré ses quatre sélections en équipe de France. Un peu moins en vue avec Rennes, Eduardo Camavinga quitte les Bleus pour rejoindre le groupe de Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoirs.

Un Euro Espoirs en deux temps

Demi-finalistes en 2019, les Bleuets tenteront de faire mieux cette année. Mais les protégés de Sylvain Ripoll devront faire avec une compétition au format particulier. Les Espoirs tricolores défieront le Danemark le 25 mars, avant d’enchaîner contre la Russie le 28 mars puis l’Islande le 31 mars.

En finissant à l’une des deux premières places de ce groupe C, les Bleuets seraient qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs dont la phase à élimination directe se déroulera du 31 mai au 6 juin. Entre temps, les joueurs sélectionnés pourront retourner dans leurs clubs respectifs.

La liste des 23 Bleuets

Gardiens: Dimitry Bertaud, Alban Lafont, Illan Meslier.

Défenseurs: Benoit Badiashile, Colin Dagba, Wesley Fofana, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Faitout Maouassa, Adrien Truffert.

Milieux: Houssem Aouar, Eduardo Camavinga, Romain Faivre, Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara, Boubakary Soumaré, Aurélien Tchouameni.

Attaquants: Moussa Diaby, Odsonne Edouard, Amine Gouiri, Jonathan Ikoné, Randal Kolo-Muani.