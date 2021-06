Euro: la compo probable des Bleus contre la Hongrie

Sauf surprise, Didier Deschamps pourrait aligner contre la Hongrie, ce samedi à Budapest (15h), le même onze que face à l'Allemagne. Avec donc le trio Griezmann-Mbappé-Benzema devant.

Pas le temps de souffler pour les Bleus. A la veille de défier la Hongrie (samedi 15h) pour leur deuxième match de l'Euro, après leur victoire autoritaire contre l'Allemagne (1-0), les champions du monde en titre se sont entraînés sous une forte chaleur ce vendredi après-midi, à Budapest. Des conditions pas faciles qu'ils doivent appréhender, alors que les différentes prévisions annoncent une température de 32-33 degrés, et même un ressenti pouvant atteindre les 37 degrés au moment du coup d'envoi.

Didier Deschamps a mixé les équipes pendant la séance du jour, avec deux équipes :

Mandanda - Pavard, Koundé, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba, Lemar - Benzema, Thuram, Dembélé

Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, Digne - Tolisso, Sissoko, Rabiot - Griezmann, Mbappé, Giroud

Vers la même compo que face à l'Allemagne

Wissam Ben Yedder, Mike Maignan et Kurt Zouma se sont entraînés à part pour la première mi-temps de l’opposition, mais sont venus ensuite. Jules Koundé et Marcus Thuram, eux, sont sortis de l’opposition. A noter que Kingsley Coman est devenu papa ce vendredi. L'ailier des Bleus a été autorisé la veille à quitter le rassemblement des Bleus à Budapest. Il reviendra ce vendredi soir pour le dîner. Sauf surprise, Deschamps pourrait aligner à Budapest le même onze de départ que face à l'Allemagne mardi.

La compo probable des Bleus:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Rabiot, Pogba - Griezmann, Mbappé, Benzema

En conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps s'est par ailleurs montré rassurant sur l'état de forme de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. "Je confirme que Lucas a eu un petit souci pendant la préparation et cela a été bien géré. Benjamin a eu ce choc mais qui n'a pas eu de conséquences. Il n'y a pas de souci sur la fraîcheur et la disponibilité de ces joueurs", a indiqué le sélectionneur des Bleus, en faisant référence, pour Pavard, à son choc subi à la tête contre l'Allemagne.

Comme expliqué par RMC Sport, Pavard s’est fait examiner mercredi par un médecin extérieur à la FFF afin de respecter le protocole commotion cérébrale mis en place par l’instance européenne et qui a été validé par le staff médical des 24 nations participantes. Le docteur lui a fait passer tous les tests nécessaires et a écarté toute commotion cérébrale.