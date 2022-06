Euro U19: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder France-Israël en demi-finale

L’équipe de France U19 affronte Israël en demi-finale de l’Euro ce mardi (20h) à Dunajská Streda (Slovaquie). Les jeunes bleus visent une qualification en finale six ans après leur dernier titre.

L’équipe de France U19 a rendez-vous pour une place en finale de l’Euro, ce mardi (20h) à Dunajská Streda (Slovaquie). Auteurs d’un parcours sans-faute en poule, les joueurs de Landry Chauvin défient Israël. La rencontre sera retransmise sur La Chaîne L’Equipe. Vous pourrez également la suivre en direct commenté sur notre site.

Portés par le Rennais Loum Tchaouna et le Sochalien Alan Viriginius (3 buts chacun), les Français impressionnent depuis le début de la compétition avec trois victoires en autant de matchs en phase de poules: 5-0 contre la Slovaquie, 2-1 contre la Roumanie et 4-1 contre l’Italie. Ils affrontent une équipe d’Israël, deuxième de son groupe avec une victoire (face à l’Autriche 4-2), un nul (contre la Serbie 2-2) et une défaite face à l’Angleterre (1-0). L’autre demi-finale opposera les Anglais à l’Italie.

Les jeunes bleus visent une nouvelle finale, six ans après la dernière remportée face à l’Italie (4-0) avec la génération Kylian Mbappé, Jean-Kévin Augustin (meilleur buteur de l’édition avec six réalisations), Ludovic Blas, Lucas Tousart, Issa Diop et Paul Bernardoni. Lors des deux dernières éditions (celles de 2020 et 2021 ont été annulées à cause du covid), les jeunes Français avaient échoué aux portes de la finale.

Méfiance pour les Bleuets

En 2018, les coéquipiers d’Amine Gouiri s’était inclinés contre l’Italie de Moise Kean (2-0). En 2019, Maxence Caqueret and co avaient échoué aux tirs au but face à l’Espagne (0-0, 4 tab 3). Ils défient cette fois une équipe qu’ils ont affrontée à deux reprises en préparation pour un score identique (1-1).

"C’est une formation bien organisée avec un jeu collectif assez huilé, confie Landry Chauvin dans L’Equipe. Ils nous ont mis en difficulté dans leur remontée du ballon et ils étaient mieux physiquement."