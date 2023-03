FFF: ce qu'ont dit les présidents de districts dans leur lettre à Philippe Diallo

Le bureau du Collège des présidents de districts a écrit une lettre à Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, et Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur. Plusieurs points sont abordés sur l’avenir de la fédération.

Comme révélé par nos confrères de FootAmateur, RMC Sport a pu consulter une lettre écrite par le bureau du Collège des Présidents de Districts, en date du 2 mars, à Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de football (FFF), et Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur (LFA). Dans cette lettre, plusieurs points sont abordés sur l’avenir de la FFF.

Après avoir pris acte de la démission de Noël Le Graët, le bureau explique : "Il ressort de nos discussions que la situation globale peut sembler encore fragile à certains. Plusieurs de nos collègues présidents de Districts - dans une quantité non négligeable sans toutefois être majoritaire - continuent à considérer que le président de la FFF ne peut, à lui tout seul, assumer la sortie de cette crise tandis que les autres membres du Comex, au moins pour partie, s’exonèrent de toute responsabilité et poursuivent sans coup férir."

Le bureau réclame une meilleure représentation du "football de base"

Avant de poursuivre : "Toutefois, confiants mais vigilants - ceci afin de correspondre à l’état d’esprit des uns et des autres - nous pourrions considérer la situation temporaire actuelle comme conciliable, voire acceptable, le temps que soient donnés davantage de gages au football amateur, à commencer par les districts et leur représentation."

Dans cette lettre, le bureau réclame une meilleure représentation du "football de base" au sein du Comex. "Nous revendiquons que le football de base ait davantage de voix et d’influence auprès et au sein d’une instance faîtière qui se doit de rassembler et concerter l’ensemble du football français - sans exception - au moment de prendre des décisions importantes et des orientations cruciales pour le football de demain", peut-on lire dans cette lettre.

Pour finir : "Nous sommes certains que vous en êtes d’autant plus conscients que diverses situations, çà et là et uniquement dans quelques ligues, traduisent des relations plus ou moins complexes entre certains présidents de ligue et certains présidents de district. Par ailleurs, quelques réticences paraissent ralentir les travaux préparatoires de la réforme de la gouvernance. Au final, nous entendons et attendons que la voix des territoires départementaux soit, dans un avenir très proche, bien plus prise en considération. Nous vous faisons confiance pour que notre message soit bien interprété et compris comme une envie concertée et collégiale d’aller de l’avant pour… rejouer ensemble".