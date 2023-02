FFF: Le Graët tacle Oudéa-Castéra après sa démission... et aurait souhaité que Macron "freine sa ministre"

Noël Le Graët a pris la parole ce mardi quelques heures après sa démission du poste de président de la Fédération française de football. Le Breton a confirmé son intention d'attaquer la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devant la justice, et a dénoncé un audit à charge contre lui.

L'ère Le Graët à la Fédération française de football s'est achevée ce mardi par la démission du président de l'instance. Cible de nombreuses critiques et mis en cause par un audit ministériel mené au sein de la FFF, le désormais ex-patron du football tricolore a préféré quitter ses fonctions afin de protéger l'institution. Mais l'ancien président du club de Guingamp ne compte pas se laisser et va contre-attaquer. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, sa première réaction publique, Noël Le Graët a dénoncé la position de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

"Ce sont mes avocats qui vont se charger de choisir quelles actions il faut mener. Je conteste le rapport et elle en fait évidemment partie, a indiqué l'ancien président de la FFF. L'enquête dont j'ai fait l'objet a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe du contradictoire. Elle a été juge et partie et ça, ce n'est pas possible, même si elle prétend que non."

Un appel lapidaire avec Oudéa-Castéra

Après avoir quitté la '3F', Noël Le Graët souhaite laver son nom devant la justice. Pour y parvenir, son avocat Maître Thierry Marembert va très prochainement demander l'annulation du rapport d'audit et déposer une plainte pour diffamation contre Amélie Oudéa-Castéra. Un membre du gouvernement que le dirigeant a eu très brièvement au téléphone lundi. Enfin, très brièvement si l'on se fie au récit de cet appel par l'ancien boss de la FFF.

"[Une affaire personne pour Amélie Oudéa-Castéra?] Peut-être. Elle m'a appelé hier matin en me disant qu'elle souhaitait que l'on parle, a raconté le Breton lors de cette prise de parole médiatique. Je lui ai dit: 'Bonjour Madame la Ministre, plus tard, s'il vous plaît'. Et j'ai raccroché. L'après-midi, j'ai eu longuement le président Macron".

"Macron m’a dit que j’étais un dirigeant formidable"

Des échanges téléphoniques que Noël Le Graët a une nouvelle fois décrit au cours d'un entretien pour le journal Le Monde: "Je ne sais pas (si Amélie Oudéa-Castéra et l’Elysée voulaient sa tête). La ministre m’a appelé au téléphone hier matin. Je n’ai pas souhaité discuter. J’ai beaucoup écourté la conversation."

Très bref avec la membre du gouvernement, Noël Le Graët semble avoir beaucoup plus apprécié son échange avec le président Emmanuel Macron. Cette fois, celui qui était encore pour quelques heures le patron de la FFF a trouvé du temps pour discuter. "Le président de la République m’a appelé hier après-midi, à 16h. Il m’a dit que j’étais un dirigeant formidable. Nous avions de bons rapports avant. J’ai du mal à comprendre qu’il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l’audit. J’aurais souhaité qu’il freine sa ministre. Je ne lui en veux pas. Je reste attaché à l’homme."

Et de conclure sur une nouvelle pique à l'encontre de la ministre des Sports: "Au président de la République, non (je ne lui en veux pas). L’autre, vous m’avez dit qui?"